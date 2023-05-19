ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 80,0366 руб., курс евро - в размере 86,4964 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 мая, составляет 86,4964 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 107,85 коп.

19 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 мая, составляет 80,0366 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 72,76 коп.

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ЕС включит более 90 компаний со всего мира в 11-й пакет санкций против РФ в рамках борьбы с обходом ограничений, уже действующих в отношении России, заявила телекомпании ZDF председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы всерьез настроены на то, чтобы покончить с обходом... читать дальше

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Глава Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус сообщил, что на выставке MILEX-2023 его предприятия уже подписали контракты почти на $270 млн. "Итоговая сумма контрактов - более $266 млн, 14 экспортных контрактов, несколько импортных", -... "Итоговая сумма контрактов - более $266 млн, 14 экспортных контрактов, несколько импортных", -...

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Власти Японии в рамках ужесточения санкций против РФ запретят оказывать России услуги в строительной и инженерной области, сообщает издание "Никкэй". Кроме того, заместитель генсека кабмина Японии Сэйдзи Кихара накануне заявлял, что Токио добавит в санкционные списки по... Кроме того, заместитель генсека кабмина Японии Сэйдзи Кихара накануне заявлял, что Токио добавит в санкционные списки по... читать дальше

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Число поездок российских туристов в страны Ближнего Востока может вырасти в 1,5 раза в 2023 году и превысить 2 млн, сообщил вчера замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. "Сегодня страны исламского мира и, в частности, Ближнего Востока являются одними... "Сегодня страны исламского мира и, в частности, Ближнего Востока являются одними... читать дальше

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Спрос на ипотеку за первые 15 дней мая показывает хорошую динамику, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "В 1-м квартале 2023 года выдача ипотеки у нас несколько снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2022, но уже в апреле ситуация улучшилась, а за первые 15 дней мая... читать дальше

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Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) сократит корреспондентские отношения с белорусскими банками, сообщило информагентство APA (Austria Press Agentur). "RBI принял решение резко сократить корреспондентские отношения с банками в регионе, и... "RBI принял решение резко сократить корреспондентские отношения с банками в регионе, и... читать дальше

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Совет директоров ПАО "Самараэнерго" рекомендовал акционерам на годовом собрании 27 июня принять решение не выплачивать дивиденды за 2022 год, выплатить дивиденды за 2019, 2020 и 2021 годы из нераспределенной прибыли прошлых лет, говорится в материалах компании. Так, из... Так, из... читать дальше

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За последние двадцать лет из центральных банков стран еврозоны произошло свыше 360 случаев утечки конфиденциальной информации в прессу, однако Европейский центральный банк призывает инвесторов игнорировать подобную информацию, пишет Financial Times. Изучив финансовые... Изучив финансовые... читать дальше

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Компания "СовЭкон" повысила прогноз сбора пшеницы в этом году на 1,2 млн тонн, до 88 млн тонн с 86,8 млн тонн, говорится в ее сообщении. Поводом для этого стало "дальнейшее улучшение состояния посевов на юге", где за последний месяц прошли дожди. Рост прогноза... Рост прогноза... читать дальше

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Саудовская Аравия в марте незначительно увеличила добычу и экспорт нефти относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). Объем экспортных поставок составил 7,523 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,455... Объем экспортных поставок составил 7,523 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,455... читать дальше

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Ряд проектов на Дальнем Востоке и добывающие драгметаллы в Арктике предприятия смогут сохранить пониженные в сравнении со среднероссийским уровнем тарифы на электроэнергию, соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Механизм снижения энерготарифов в регионах Дальнего... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) существенно ужесточила денежно-кредитную политику и может дать себе время на оценку уже принятых мер , заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл. "Мы прошли длинный путь в ужесточении, и наша текущая политика является... "Мы прошли длинный путь в ужесточении, и наша текущая политика является... читать дальше

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ПАО "МТС" по итогам 1-м квартала 2023 года нарастило выручку на 5,8% - до 139,6 млрд рублей, сообщила компания. Скорр. OIBDA группы в отчетном периоде составила 57,7 млрд рублей, что на 2,4% выше аналогичного показателя годом ранее. Рентабельность скорр. OIBDA составила... Скорр. OIBDA группы в отчетном периоде составила 57,7 млрд рублей, что на 2,4% выше аналогичного показателя годом ранее. Рентабельность скорр. OIBDA составила... читать дальше

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США вслед за Великобританией ввели блокирующие санкции против крупнейшего российского золотодобытчика "Полюс". Также, согласно сообщению OFAC, в SDN List включены компании группы "Полюс" - "Полюс Алдан", "Полюс Красноярск", УК "Полюс", "Полюс Сервис", бывший и нынешний... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 79,9093 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,73 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 86,277 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 86,277 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 46467,326 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 263,386 млрд руб., или на...

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