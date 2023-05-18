Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 80,0902 руб.

Минимальный курс доллара США составил 79,4725 руб., максимальный - 80,49 руб. Было заключено 20935 сделок. Объем торгов составил 79406,54 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80,2225 руб. за доллар США.

18 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5267 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,0902 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 46730,711 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 188,542 млрд руб., или на...

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АО "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" (УОМЗ) готовит выпуск 10-летних облигаций серии БО-05 объемом 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Облигации будут размещаться среди квалифицированных инвесторов. Облигации будут размещаться среди квалифицированных инвесторов. По выпуску будет... По выпуску будет... читать дальше

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"Трежери инвест" (прежнее название АО "Ладья-финанс) установило ставку 11-20-го купонов облигаций серии БО-03 на уровне 7,5% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 10-летние облигации на 3 млрд рублей в июне 2018 года по ставке 7% годовых. По... Компания разместила 10-летние облигации на 3 млрд рублей в июне 2018 года по ставке 7% годовых. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9399 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,5146 руб. Минимальный курс евро составил 85,925 руб., максимальный - 87,26 руб. Было заключено 12537... Минимальный курс евро составил 85,925 руб., максимальный - 87,26 руб. Было заключено 12537... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1262 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3618 руб. Минимальный курс юаня составил 11,275 руб., максимальный - 11,44 руб. Было заключено 51143 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,275 руб., максимальный - 11,44 руб. Было заключено 51143 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5267 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,0902 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,4725 руб., максимальный - 80,49 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 79,4725 руб., максимальный - 80,49 руб. Было... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги в четверг незначительными изменениями индексов, завершил их в минусе, просев на 0,06-0,6% по индексу МосБиржи и РТС соответственно. Цены большинства blue chips на Московской бирже изменились в пределах 4,3%. В Азии в четверг... В Азии в четверг... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который увеличивает срок давности при привлечении к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота драгоценных металлов и камней с двух месяцев до двух лет. Документ (N221976-8) был внесен правительством... Документ (N221976-8) был внесен правительством... читать дальше

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РФ в этом сельхозгоду (с 1 июля 2022 года по 11 мая 2023 года) в 1,5 раза увеличила экспорт ячменя и кукурузы, сообщила заместитель директора ФГБУ "Центр оценки качества зерна" (ведомство Россельхознадзора) Мария Шостак на экспертной дискуссии, которая прошла на Всероссийском... читать дальше

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сковская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК "Фордевинд" объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в материалах биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-00616-R-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-00616-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы... В рамках бессрочной программы... читать дальше

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Цены на нефть усилили снижение вечером в четверг на фоне укрепления доллара США. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:21 мск подешевели на $0,89 (1,16%) - до $76,07 за баррель. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:21 мск подешевели на $0,89 (1,16%) - до $76,07 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на июнь на торгах... Котировки фьючерсов на WTI на июнь на торгах... читать дальше

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Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти выразил оптимизм в отношении того, что участникам переговоров о повышении потолка госдолга США удастся заключить соглашение, которое позволит провести голосование по этому вопросу в нижней палате Конгресса уже на следующей... читать дальше

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Опубликованные в последнее время статданные по американской экономике пока не служат достаточным основанием для отказа от подъема ключевой процентной ставки на следующем заседании, заявила глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Лори Логан. "После повышения... "После повышения... читать дальше

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Банк России подумает об изменении формата пресс-релиза с решением по ключевой ставке и доклада о денежно-кредитной политике (ДКП), сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции в четверг. Эксперты предложили включить в эти материалы больше информации об... Эксперты предложили включить в эти материалы больше информации об... читать дальше

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"Газпром" подтвердил планы расширения системы хранения на следующий зимний сезон, несмотря на снижение поставок в западном направлении. По итогам заседания правления, рассмотревшего итоги прохождения минувшего отопительного сезона и подготовку к будущему, к... По итогам заседания правления, рассмотревшего итоги прохождения минувшего отопительного сезона и подготовку к будущему, к... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5626 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,1272 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,5025 руб., максимальный - 80,4975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 79,5025 руб., максимальный - 80,4975 руб. Было... читать дальше

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