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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 80,1272 руб.
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18 мая 2023 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 80,1272 руб.
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18 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5626 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,1272 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,5025 руб., максимальный - 80,4975 руб. Было заключено 8807 сделок. Объем торгов составил 33268,96 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80,11 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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