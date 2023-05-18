18 мая 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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18 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Май 2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 07 по 13 мая
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Май 2023
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 30 апреля по 06 мая
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Апрель 2023
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Апрель 2023
Это автоматическое сообщение.
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18 мая 2023 года 09:47
Банк "Санкт-Петербург" в 1-м квартале 2023 года получил 14,8 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, следует из отчетности кредитной организации.
Банк в январе-марте восстановил резервы на 2,6 млрд руб.
Данные за аналогичный период 2022 года банк не... читать дальше
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18 мая 2023 года 09:39
Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале, завершившемся 29 апреля, на 6% - до $3,21 млрд по сравнению с $3,04 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до... читать дальше
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18 мая 2023 года 09:32
Доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов на торгах в четверг, дешевеет в паре с иеной.
В центре внимания трейдеров остаются переговоры американского президента Джо Байдена с лидерами Конгресса по вопросу лимита госдолга США. Байден, выступавший в Белом доме в... читать дальше
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18 мая 2023 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 мая составили по Российской Федерации 4171,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3958,3 млрд руб.
На начало... читать дальше
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18 мая 2023 года 09:26
Объем японского экспорта в апреле вырос на 2,6% относительно того же месяца прошлого года - до 8,288 трлн иен ($60,2 млрд), свидетельствуют данные министерства финансов страны. Повышение показателя было отмечено по итогам 26-го месяца подряд, однако темпы подъема были... читать дальше
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18 мая 2023 года 09:20
В январе-апреле этого года розничные продажи шампанского в РФ составили 5,9 млн декалитров (дал), что на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росалкогольрегулирование.
Продажи тихих вин выросли на 3,2% - до 17,4 млн дал, плодовых - на 20,9% -... читать дальше
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18 мая 2023 года 09:16
8 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-463 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
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18 мая 2023 года 09:13
В 1-м квартале российский Юникредит банк, "дочка" итальянской группы UniCredit, получил чистую прибыль по РСБУ в размере 15,5 млрд рублей, говорится в отчетности кредитной организации.
Чистые процентные доходы банка составили 16,4 млрд рублей. В отчетном периоде банк... читать дальше
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18 мая 2023 года 09:05
Россельхозбанк (РСХБ) в первом квартале получил чистую прибыль по РСБУ в размере 9,3 млрд рублей, говорится в отчетности крупнейшего кредитора АПК. Данные за первый квартал прошлого года, когда все российские банки приостановили публикацию отчетности, РСХБ не... читать дальше
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18 мая 2023 года 08:58
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в четверг вслед за аналогичной динамикой на американском рынке акций днем ранее на оптимизме, что вопрос повышения потолка госдолга США скоро будет решен.
Встреча президента США Джо... читать дальше
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18 мая 2023 года 08:49
Ослабление курса рубля пока проявляется в стоимости лишь отдельных товаров и услуг, говорится в комментарии ЦБ РФ.
"Ожидается, что по мере обновления запасов и возрастания потребительского спроса курсовая динамика найдет отражение в ценах большего числа товаров", -... читать дальше
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18 мая 2023 года 08:42
Альфа-банк в первом квартале 2023 года получил 26,9 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, говорится в отчете кредитной организации. Расходы на резервы в январе-марте 2023 года составили 24,6 млрд рублей. Финансовые результаты за первый квартал 2022 года банк не... читать дальше
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18 мая 2023 года 08:34
Цены на нефть опускаются в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.
Поддержку рынку в среду оказали заявления президента США Джо Байдена, вновь выразившего оптимизм в отношении переговоров по вопросу потолка госдолга страны, отмечает Market Watch.... читать дальше
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18 мая 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 3,5 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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18 мая 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 123,01 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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18 мая 2023 года 08:27
Уолл-стрит закрылась в плюсе, Dow Jones прибавил свыше 400 пунктов. Инвесторы оценивали ход переговоров по госдолгу США, а также статистику по рынку жилья и корпоративные новости.
Как сообщалось, встреча президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса во вторник... читать дальше
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