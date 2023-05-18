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Банк "Санкт-Петербург" в 1-м квартале 2023 года получил 14,8 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, следует из отчетности кредитной организации. Банк в январе-марте восстановил резервы на 2,6 млрд руб. Банк в январе-марте восстановил резервы на 2,6 млрд руб. Данные за аналогичный период 2022 года банк не... Данные за аналогичный период 2022 года банк не... читать дальше

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Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале, завершившемся 29 апреля, на 6% - до $3,21 млрд по сравнению с $3,04 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до... читать дальше

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Доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов на торгах в четверг, дешевеет в паре с иеной. В центре внимания трейдеров остаются переговоры американского президента Джо Байдена с лидерами Конгресса по вопросу лимита госдолга США. Байден, выступавший в Белом доме в... В центре внимания трейдеров остаются переговоры американского президента Джо Байдена с лидерами Конгресса по вопросу лимита госдолга США. Байден, выступавший в Белом доме в... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 мая составили по Российской Федерации 4171,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3958,3 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Объем японского экспорта в апреле вырос на 2,6% относительно того же месяца прошлого года - до 8,288 трлн иен ($60,2 млрд), свидетельствуют данные министерства финансов страны. Повышение показателя было отмечено по итогам 26-го месяца подряд, однако темпы подъема были... читать дальше

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В январе-апреле этого года розничные продажи шампанского в РФ составили 5,9 млн декалитров (дал), что на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росалкогольрегулирование. Продажи тихих вин выросли на 3,2% - до 17,4 млн дал, плодовых - на 20,9% -... Продажи тихих вин выросли на 3,2% - до 17,4 млн дал, плодовых - на 20,9% -... читать дальше

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8 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-463 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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В 1-м квартале российский Юникредит банк, "дочка" итальянской группы UniCredit, получил чистую прибыль по РСБУ в размере 15,5 млрд рублей, говорится в отчетности кредитной организации. Чистые процентные доходы банка составили 16,4 млрд рублей. В отчетном периоде банк... Чистые процентные доходы банка составили 16,4 млрд рублей. В отчетном периоде банк... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) в первом квартале получил чистую прибыль по РСБУ в размере 9,3 млрд рублей, говорится в отчетности крупнейшего кредитора АПК. Данные за первый квартал прошлого года, когда все российские банки приостановили публикацию отчетности, РСХБ не... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в четверг вслед за аналогичной динамикой на американском рынке акций днем ранее на оптимизме, что вопрос повышения потолка госдолга США скоро будет решен. Встреча президента США Джо... Встреча президента США Джо... читать дальше

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Ослабление курса рубля пока проявляется в стоимости лишь отдельных товаров и услуг, говорится в комментарии ЦБ РФ. "Ожидается, что по мере обновления запасов и возрастания потребительского спроса курсовая динамика найдет отражение в ценах большего числа товаров", -... "Ожидается, что по мере обновления запасов и возрастания потребительского спроса курсовая динамика найдет отражение в ценах большего числа товаров", -... читать дальше

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Альфа-банк в первом квартале 2023 года получил 26,9 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, говорится в отчете кредитной организации. Расходы на резервы в январе-марте 2023 года составили 24,6 млрд рублей. Финансовые результаты за первый квартал 2022 года банк не... читать дальше

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Цены на нефть опускаются в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. Поддержку рынку в среду оказали заявления президента США Джо Байдена, вновь выразившего оптимизм в отношении переговоров по вопросу потолка госдолга страны, отмечает Market Watch.... Поддержку рынку в среду оказали заявления президента США Джо Байдена, вновь выразившего оптимизм в отношении переговоров по вопросу потолка госдолга страны, отмечает Market Watch.... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 3,5 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 123,01 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Уолл-стрит закрылась в плюсе, Dow Jones прибавил свыше 400 пунктов. Инвесторы оценивали ход переговоров по госдолгу США, а также статистику по рынку жилья и корпоративные новости. Как сообщалось, встреча президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса во вторник... Как сообщалось, встреча президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса во вторник... читать дальше

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