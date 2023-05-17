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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 80,6898 руб.
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17 мая 2023 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 80,6898 руб.

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17 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6786 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,6898 руб.

Минимальный курс доллара США составил 80,1075 руб., максимальный - 81,0775 руб. Было заключено 7625 сделок. Объем торгов составил 26818,87 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80,21 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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