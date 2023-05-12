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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 77,2343 руб.
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12 мая 2023 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 77,2343 руб.

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12 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11113 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,2343 руб.

Минимальный курс доллара США составил 76,1975 руб., максимальный - 78,09 руб. Было заключено 27098 сделок. Объем торгов составил 115186,09 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,92 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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