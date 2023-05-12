Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0839 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,936 руб., максимальный - 11,195 руб. Было заключено 65762 сделки. Объем торгов составил 149106,57 млн руб., что на 55% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,125 руб. за юань.

12 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1296 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0839 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 45412,235 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 479,207 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11113 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,2343 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,1975 руб., максимальный - 78,09 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,1975 руб., максимальный - 78,09 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11800 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,3127 руб. Минимальный курс евро составил 83,4975 руб., максимальный - 85,0225 руб. Было заключено 10793... Минимальный курс евро составил 83,4975 руб., максимальный - 85,0225 руб. Было заключено 10793... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1296 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0839 руб. Минимальный курс юаня составил 10,936 руб., максимальный - 11,195 руб. Было заключено 65762... Минимальный курс юаня составил 10,936 руб., максимальный - 11,195 руб. Было заключено 65762... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ с 3 по 10 мая поднялись относительно предыдущей недели на 0,04% после того, как с 25 апреля по 2 мая выросли на 0,16%, с 18 по 24 апреля - на 0,01%, с 11 по 17 апреля оставались неизменными и росли на 0,01% с 4 по 10 апреля, сообщила... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 3 по 10 мая снизились на 1,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с предыдущей неделей, когда эта продукция подешевела на 0,8%, падение ускорилось. Так, цены на огурцы стали меньше на 10,8% (на 8%... Так, цены на огурцы стали меньше на 10,8% (на 8%... читать дальше

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За период с 3 по 10 мая 2023 года потребительские цены не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Неделей ранее (с 25 апреля по 2 мая) потребительские цены выросли на 0,19%. С начала мая цены выросли на 0,05%, с начала года повысились на... С начала мая цены выросли на 0,05%, с начала года повысились на... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на понижательном тренде, факторами риска оставались геополитическая напряженность и ожидания новых антироссийских санкций Запада. В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций на опасениях по поводу проблем в американском... В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций на опасениях по поводу проблем в американском... читать дальше

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Компания Google стала самым большим должником из интернет-ресурсов, оштрафованных судами в РФ за нарушение законодательства, но значительная часть средств приставами взыскана, сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий... читать дальше

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Минсельхоз РФ в этом году в рамках сотрудничества с Роскосмосом будет получать снимки земель сельхозназначения из космоса в 17 регионах против 6 в прошлом году, сообщила замдиректора департамента регулирования рынков АПК ведомства Елена Трошина на Петербургском юридическом... читать дальше

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Рост потребительских цен в Индии в апреле замедлился третий месяц подряд и составил 4,7% в годовом выражении, свидетельствуют официальные данные. Это минимальный подъем показателя за последние восемнадцать месяцев - с октября 2021 года. В мае инфляция составляла... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в мае уменьшился до 57,7 пункта по сравнению с 63,5 пунктами месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальный уровень за последние полгода. Аналитики в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12613 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,175 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,2 руб., максимальный - 78,015 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,2 руб., максимальный - 78,015 руб. Было... читать дальше

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Фондовые индексы США в начале торгов менялись незначительно и разнонаправленно, а затем перешли к слабому снижению. Трейдеры оценивают статданные и корпоративные новости, а также ситуацию с лимитом госдолга США. Министр финансов страны Джанет Йеллен повторила в пятницу,... Министр финансов страны Джанет Йеллен повторила в пятницу,... читать дальше

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Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в первом квартале 2023 года составило $28,8 млрд, что на 65,3% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщается в информации ЦБ РФ. Объем экспорта за 3 месяца снизился на... Объем экспорта за 3 месяца снизился на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 15.05 по 21.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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