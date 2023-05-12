12 мая 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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12 мая. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 15.05 по 21.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|15.05.2023
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Март 2023
|15.05.2023
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Апрель 2023
|15.05.2023
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Май 2023
|15.05.2023
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Март 2023
|16.05.2023
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Март 2023
|16.05.2023
|09:00
|Безработица в Великобритании
|Апрель 2023
|16.05.2023
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Апрель 2023
|16.05.2023
|09:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Март 2023
|16.05.2023
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Март 2023
|16.05.2023
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Апрель 2023
|16.05.2023
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Май 2023
|16.05.2023
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Май 2023
|16.05.2023
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Апрель 2023
|16.05.2023
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Апрель 2023
|16.05.2023
|16:15
|Промышленное производство в США
|Апрель 2023
|16.05.2023
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Март 2023
|17.05.2023
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Апрель 2023
|17.05.2023
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Март 2023
|17.05.2023
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Апрель 2023
|17.05.2023
|12:00
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП еврозоны
|I квартал 2023
|17.05.2023
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Апрель 2023
|17.05.2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 06 по 12 мая
|18.05.2023
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Май 2023
|18.05.2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 30 апреля по 06 мая
|18.05.2023
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Май 2023
|18.05.2023
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 по 29 апреля
|18.05.2023
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Апрель 2023
|18.05.2023
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Апрель 2023
|19.05.2023
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Апрель 2023
|19.05.2023
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Март 2023
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В течение ближайшей недели с 15.05 по 21.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
... читать дальше
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