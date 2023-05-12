12 мая 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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12 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Март 2022
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Март 2023
|10:00
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|I квартал 2023
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Апрель 2023
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Май 2023
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12 мая 2023 года 10:12
Порядок списания средств с единого налогового счета (ЕНС) предпринимателей и компаний предлагается изменить, предусмотрев списание НДФЛ в первоочередном порядке.
Документ (№357276-8) размещен в электронной базе данных парламента. Авторы - группа депутатов и сенаторов во... читать дальше
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12 мая 2023 года 10:04
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением индексов на фоне ухудшения настроений на внешних площадках и ожидания новых антироссийских санкций Запада.
Фондовые рынки Европы завершили торги противоречиво.
Американские рынки акций закрылись... читать дальше
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12 мая 2023 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,39/79,81 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 20 коп., Cредний курс продажи...
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12 мая 2023 года 09:56
Системно значимые кредитные организации (СЗКО) резко сократили спрос на аукционах облигаций федерального займа (ОФЗ), их доля в апреле упала до 9% всех размещений этих бумаг по сравнению с 60,5% месяцем ранее, такие данные содержатся в "Обзоре рисков финансовых рынков",... читать дальше
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12 мая 2023 года 09:47
В 1-м квартале объем экономики Великобритании вырос на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статуправления (ONS). Это совпало с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics.
В 4-м... читать дальше
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12 мая 2023 года 09:40
В ходе сегодняшних торгов курс доллара слабо поднимается в паре с японской иеной и умеренно снижается к евро.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская... читать дальше
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12 мая 2023 года 09:32
Чистая прибыль французского банка Societe Generale SA в январе-марте сократилась на 5,7% и составила 868 млн евро против 821 млн евро за тот же период годом ранее. Чистый банковский доход (аналог выручки) сократился на 5,3% - до 6,671 млрд евро, сообщается в пресс-релизе... читать дальше
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12 мая 2023 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 мая составили по Российской Федерации 3554,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3370,2 млрд руб.
На начало... читать дальше
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12 мая 2023 года 09:24
Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США продолжают снижаться, и эксперты ожидают сохранения этой тенденции до конца текущего года.
Причинами этого являются, в том числе, сохранение нестабильной ситуации в банковском секторе страны и ожидания, что Федеральная... читать дальше
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12 мая 2023 года 09:18
Все больше трейдеров начали думать о том, что Федеральная резервная система США может начать снижение процентных ставок в июле, в том числе из-за сохранения напряженной ситуации в банковском секторе страны, сообщает MarketWatch.
Рынок в четверг оценивал вероятность... читать дальше
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12 мая 2023 года 09:10
Минэкономразвития предлагает продлить действие механизма, позволяющего российским резидентам напрямую получить права бенефициара в отечественных компаниях, которыми они сейчас владеют через контролируемые иностранные компании (КИК) в "недружественных" юрисдикциях, и расширить... читать дальше
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12 мая 2023 года 09:08
2 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 15 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-459 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
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12 мая 2023 года 09:03
Участниками налогового мониторинга являются 445 компаний, у них востребована возможность запрашивать мотивированное мнение инспекций относительно правомерности исчисления налогов по совершенным и планирующимся операциям, сообщила начальник управления налогового мониторинга... читать дальше
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12 мая 2023 года 08:55
Розничные инвесторы в последнее время доминируют не только на рынке акций: доля физлиц в биржевом обороте золота также в отдельные месяцы начала текущего года переваливала за половину, следует из данных Банка России.
Как отмечает ЦБ в своем традиционном докладе "Обзор... читать дальше
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12 мая 2023 года 08:48
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются сегодня на опасениях по поводу проблем в американском банковском секторе и ослабления внутреннего спроса в Китае.
"Азиатские акции не могут определиться с направлением движения после того, как... читать дальше
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12 мая 2023 года 08:46
Нерезиденты из "дружественных" юрисдикций, которые в отличие от представителей недружественных стран с сентября прошлого года имеют доступ на российский фондовый рынок, в апреле сократили объемы продаж акций до 0,9 млрд рублей с 1,5 млрд рублей в марте. Такие данные содержатся в... читать дальше
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