Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 83,1327 руб.

Минимальный курс евро составил 82,155 руб., максимальный - 84,565 руб. Была заключена 24051 сделка. Объем торгов составил 48477,11 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 84,0975 руб. за евро.

11 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9982 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,1327 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 45891,442 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 995,559 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 715 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9543 руб. Минимальный курс юаня составил 10,811 руб., максимальный - 11,109 руб. Было заключено 71444... Минимальный курс юаня составил 10,811 руб., максимальный - 11,109 руб. Было заключено 71444... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5220 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,1229 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,2325 руб., максимальный - 77,21 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,2325 руб., максимальный - 77,21 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9982 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,1327 руб. Минимальный курс евро составил 82,155 руб., максимальный - 84,565 руб. Была заключена 24051... Минимальный курс евро составил 82,155 руб., максимальный - 84,565 руб. Была заключена 24051... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги на позитиве, завершил четверг уверенным ростом. Индекс МосБиржи к 18:50 мск подскочил на 1,82% и составил 2595,12 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск подскочил на 1,82% и составил 2595,12 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,15% - до 1064,56 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,15% - до 1064,56 пункта. Европейские рынки акций... Европейские рынки акций... читать дальше

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в соавторстве с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, депутатами и сенаторами внес в Госдуму законопроект о первоочередном зачислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в региональные и местные бюджеты, сообщает... читать дальше

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Перспективы развития биржевой торговли рыбой в РФ связаны с созданием инфраструктуры отрасли, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. "Мы всегда про биржевую торговлю говорим одно: сама по себе биржевая торговля у нас и так есть, только объемы торговли совсем... "Мы всегда про биржевую торговлю говорим одно: сама по себе биржевая торговля у нас и так есть, только объемы торговли совсем... читать дальше

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Продажи автомобилей в Китае в апреле взлетели на 82,7% относительно того же месяца прошлого года - до 2,16 млн, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). За 4 месяца текущего года в стране было продано 8,24 млн машин, что на 7,1% превышает показатель... читать дальше

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Компании РФ, занимающиеся переработкой дикоросов, теперь могут привлекать льготные кредиты. Соответствующее постановление правительства подписано 6 мая и размещено на сайте кабмина. Как сообщает пресс-служба кабинета министров, льготные краткосрочные (до 2 лет) и... Как сообщает пресс-служба кабинета министров, льготные краткосрочные (до 2 лет) и... читать дальше

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Банк России надеется, что Госдума рассмотрит законопроект об удаленной идентификации нерезидентов в весеннюю сессию, сообщил журналистам зампред ЦБ Алексей Гузнов в кулуарах Петербургского международного юридического форума. "Я надеюсь, что эта сессия, потому что... "Я надеюсь, что эта сессия, потому что... читать дальше

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В 1-м квартале чистая прибыль германской энергокомпании RWE AG сократилась более чем на четверть, составив 1,6 млрд евро по сравнению с 2,17 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная чистая прибыль увеличилась до 1,67 млрд евро с 2 млн... читать дальше

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Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин считает, что наблюдающееся укрепление рубля связано с улучшением динамики экспортной выручки, нижняя точка которой, видимо, пройдена. "Скорее всего, происходит некоторое улучшение потоков по текущему счету. То, о чем мы говорили в начале... "Скорее всего, происходит некоторое улучшение потоков по текущему счету. То, о чем мы говорили в начале... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8521 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,9136 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,23 руб., максимальный - 77,2075 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 75,23 руб., максимальный - 77,2075 руб. Была... читать дальше

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ЦБ РФ понизил прогноз структурного профицита ликвидности банковского сектора на 2023 год на 0,3 трлн рублей, до 2,5-3,1 трлн рублей, говорится в докладе о денежно-кредитной политики Банка России. "Изменение прогноза связано с повышением на 0,7 трлн рублей, до 1,3-1,5... "Изменение прогноза связано с повышением на 0,7 трлн рублей, до 1,3-1,5... читать дальше

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По итогам 1-го квартала 2023 финансового года чистая прибыль американской сети кофеен-кондитерских Krispy Kreme Inc., известной своими пончиками, упала почти в 4 раза и составила $1,64 млн по сравнению с $6,46 млн за сопоставимый период годом ранее. Как сообщается в... Как сообщается в... читать дальше

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