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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,6449 руб.
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10 мая 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,6449 руб.
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10 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9671 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,6449 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,8325 руб., максимальный - 78,3 руб. Было заключено 32809 сделок. Объем торгов составил 126899,28 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,0575 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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