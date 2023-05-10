Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1506 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,068 руб., максимальный - 11,265 руб. Была заключена 4291 сделка. Объем торгов составил 13607,62 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,072 руб. за юань.

10 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 209 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1506 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 44895,883 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 387,918 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9671 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,6449 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,8325 руб., максимальный - 78,3 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 75,8325 руб., максимальный - 78,3 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1487 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0258 руб. Минимальный курс юаня составил 10,94 руб., максимальный - 11,263 руб. Было заключено 76199... Минимальный курс юаня составил 10,94 руб., максимальный - 11,263 руб. Было заключено 76199... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16368 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,1309 руб. Минимальный курс евро составил 83,1875 руб., максимальный - 86,3175 руб. Было заключено 13577... Минимальный курс евро составил 83,1875 руб., максимальный - 86,3175 руб. Было заключено 13577... читать дальше

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Рынок акций РФ, начавший первые послепраздничные торги снижением индексов на 1-1,5%, завершил среду заметным ростом на фоне разрядки геополитической напряженности, а также улучшения внешних настроений после выхода статистики о замедлении инфляции в США в апреле. На... На... читать дальше

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Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в апреле продолжили наращивать объемы золота, приток составил 15,2 тонны на $824 млн, подсчитал World Gold Council (WGC). Продолжающийся рост цен на золото на фоне снижения доходности и ослабления... Продолжающийся рост цен на золото на фоне снижения доходности и ослабления... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) США может снизить ключевую процентную ставку в июле на фоне данных о замедлении инфляции, полагают некоторые участники рынка. Судя по фьючерсам на уровень ставки, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов... Судя по фьючерсам на уровень ставки, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов... читать дальше

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Права более чем 11 тыс. обманутых дольщиков восстановили в России за четыре месяца 2023 года, сообщается на сайте правительства РФ. "Общими усилиями Фонда развития территорий и регионов с января по апрель включительно восстановлены права 11 101 человека. Из них 4 050... "Общими усилиями Фонда развития территорий и регионов с января по апрель включительно восстановлены права 11 101 человека. Из них 4 050... читать дальше

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Вопрос транспортировки рекордного урожая зерна, собранного в РФ в прошлом году (157,7 млн тонн), остается острым, сообщает Минсельхоз по итогам межведомственного совещания, которое провел глава ведомства Дмитрий Патрушев. На нем, в частности, обсудили вопросы, связанные... На нем, в частности, обсудили вопросы, связанные... читать дальше

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Цены на нефть продолжают падать вечером в среду после публикации данных о запасах нефти и инфляции в США. Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:54 по бакинскому времени в среду составляет $76,19 за баррель, что на $1,25 (1,61%) ниже... Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:54 по бакинскому времени в среду составляет $76,19 за баррель, что на $1,25 (1,61%) ниже... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о заключении межправительственного соглашения с КНР по проекту "Новый сухопутный зерновой коридор Россия - Китай". Поручение дано по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов,... Поручение дано по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1812 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,7657 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,835 руб., максимальный - 78,2475 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,835 руб., максимальный - 78,2475 руб. Было... читать дальше

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Ведущие компании мира выкупили собственных акций в прошлом году на рекордные $1,31 трлн, пишет MarketWatch со ссылкой на данные управляющей компании Janus Henderson. В 2022 году совокупная стоимость buyback выросла на 22% в годовом выражении и приблизилась к размеру... В 2022 году совокупная стоимость buyback выросла на 22% в годовом выражении и приблизилась к размеру... читать дальше

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Биржевая торговля сахаром в РФ с начала текущего года выросла в два раза и к началу мая достигла 102 тыс. тонн, сообщает Союзроссахар со ссылкой на данные Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу "Московская биржа" и биржи СПбМТСБ. За неделю со 2 по 5 мая на... За неделю со 2 по 5 мая на... читать дальше

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Ключевые банки, работающие с российским АПК, с начала года к 3 мая направили на кредитование сезонных полевых работ 371,5 млрд рублей, что на 3,5% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. В частности, Россельхозбанк выдал 253,7 млрд рублей... В частности, Россельхозбанк выдал 253,7 млрд рублей... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2951 тыс. баррелей - до 462,584 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3167 тыс. баррелей и составили 219,711 млн... Товарные запасы бензина сократились на 3167 тыс. баррелей и составили 219,711 млн... читать дальше

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