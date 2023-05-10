10 мая 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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10 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Март 2023
|15:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Апрель 2023
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Апрель 2023
|16:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Март 2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 29 апреля по 05 мая
|21:00
|Бюджет США
|Апрель 2023
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10 мая 2023 года 09:14
0 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 11 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-457 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
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10 мая 2023 года 09:12
В ходе сегодняшних торгов азиатские фондовые индексы снижаются вслед за аналогичной динамикой на рынке акций США днем ранее.
Важными событиями на этой неделе будут публикации данных об изменении потребительских цен в США и Китае в апреле. Они будут обнародованы... читать дальше
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10 мая 2023 года 08:59
Американская Electronic Arts, один из ведущих разработчиков компьютерных игр в мире, завершила четвертый квартал 2023 финансового года с чистым убытком. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в январе-марте составил $12 млн, или 4 цента в расчете на акцию, по... читать дальше
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10 мая 2023 года 08:51
Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти странами ОПЕК в 2023 году на 70 тыс. баррелей в сутки, а оценка по производству в России увеличена на 60 тыс. б/с, свидетельствуют данные ежемесячного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
Таким... читать дальше
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10 мая 2023 года 08:42
Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе своего визита в Киев обсудила вчера с президентом Украины Владимиром Зеленским санкции ЕС в отношении РФ.
"В прошлую пятницу комиссия утвердила свое предложение по 11-му пакету санкций. Сейчас в центре... читать дальше
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10 мая 2023 года 08:35
Цены на нефть опускаются в среду на фоне общего снижения аппетита к риску на мировых рынках перед публикацией апрельских данных по инфляции в США.
Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает, что потребительские цены в Штатах в прошлом месяце... читать дальше
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10 мая 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций на общую сумму $23,52 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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10 мая 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 58 выпускам облигаций на общую сумму 6,54 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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10 мая 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 114,48 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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10 мая 2023 года 08:27
Потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2023 году составит 100,99 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
EIA увеличило свой прогноз, озвученный в апреле, на 120 тыс. б/с.... читать дальше
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10 мая 2023 года 08:20
Доллар США начал торги на "Московской бирже" снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 77,97 руб. (-22,25 коп. к уровню предыдущего закрытия).
Через час торгов доллар продолжил снижение, евро также дешевеет. Рубль укрепляется, отыгрывая решение... читать дальше
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10 мая 2023 года 08:14
Рынок акций США завершил в минусе торги во вторник, инвесторы оценивали корпоративную отчетность и ждали статданных об инфляции в США.
Данные о динамике потребительских цен в Штатах за апрель будут обнародованы в среду. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит... читать дальше
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10 мая 2023 года 08:07
Минэнерго США резко понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $85,01/барр. до $78,65/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Оценка стоимости Brent на 2024 год также снижена - с $81,21/барр. до $... читать дальше
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10 мая 2023 года 08:01
Большинство европейских фондовых индексов завершили торги во вторник снижением в преддверии выхода данных об инфляции в США, которые могут повлиять на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС), и заседания Банка Англии на этой неделе.
Банк Англии... читать дальше
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10 мая 2023 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
11:00
Промышленное производство в Италии
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08 мая 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 44507,965 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 277,467 млрд руб., или на...
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