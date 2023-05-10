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0 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 11 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-457 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов азиатские фондовые индексы снижаются вслед за аналогичной динамикой на рынке акций США днем ранее. Важными событиями на этой неделе будут публикации данных об изменении потребительских цен в США и Китае в апреле. Они будут обнародованы... Важными событиями на этой неделе будут публикации данных об изменении потребительских цен в США и Китае в апреле. Они будут обнародованы... читать дальше

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Американская Electronic Arts, один из ведущих разработчиков компьютерных игр в мире, завершила четвертый квартал 2023 финансового года с чистым убытком. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в январе-марте составил $12 млн, или 4 цента в расчете на акцию, по... читать дальше

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Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти странами ОПЕК в 2023 году на 70 тыс. баррелей в сутки, а оценка по производству в России увеличена на 60 тыс. б/с, свидетельствуют данные ежемесячного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Таким... Таким... читать дальше

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Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе своего визита в Киев обсудила вчера с президентом Украины Владимиром Зеленским санкции ЕС в отношении РФ. "В прошлую пятницу комиссия утвердила свое предложение по 11-му пакету санкций. Сейчас в центре... "В прошлую пятницу комиссия утвердила свое предложение по 11-му пакету санкций. Сейчас в центре... читать дальше

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Цены на нефть опускаются в среду на фоне общего снижения аппетита к риску на мировых рынках перед публикацией апрельских данных по инфляции в США. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает, что потребительские цены в Штатах в прошлом месяце... Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает, что потребительские цены в Штатах в прошлом месяце... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций на общую сумму $23,52 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 58 выпускам облигаций на общую сумму 6,54 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 114,48 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2023 году составит 100,99 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. EIA увеличило свой прогноз, озвученный в апреле, на 120 тыс. б/с.... EIA увеличило свой прогноз, озвученный в апреле, на 120 тыс. б/с.... читать дальше

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Доллар США начал торги на "Московской бирже" снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 77,97 руб. (-22,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжил снижение, евро также дешевеет. Рубль укрепляется, отыгрывая решение... Через час торгов доллар продолжил снижение, евро также дешевеет. Рубль укрепляется, отыгрывая решение... читать дальше

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Рынок акций США завершил в минусе торги во вторник, инвесторы оценивали корпоративную отчетность и ждали статданных об инфляции в США. Данные о динамике потребительских цен в Штатах за апрель будут обнародованы в среду. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит... Данные о динамике потребительских цен в Штатах за апрель будут обнародованы в среду. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит... читать дальше

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Минэнерго США резко понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $85,01/барр. до $78,65/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Оценка стоимости Brent на 2024 год также снижена - с $81,21/барр. до $... читать дальше

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Большинство европейских фондовых индексов завершили торги во вторник снижением в преддверии выхода данных об инфляции в США, которые могут повлиять на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС), и заседания Банка Англии на этой неделе. Банк Англии... Банк Англии... читать дальше

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 11:00 11:00 Промышленное производство в Италии Промышленное производство в Италии ... ... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 44507,965 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 277,467 млрд руб., или на...

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