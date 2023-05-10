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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
В марте промпроизводство в РФ выросло на 1,2%
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 1,2%, после снижения на 1,7% в феврале, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 1,4%. Рост промпроизводства зафиксирован впервые с марта прошлого года
 
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Малый бизнес стал чаще индексировать зарплаты
В 2023 году большинство субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) стали индексировать зарплаты сотрудникам раз в год или чаще, об этом рассказали представители 63% компаний. Такие выводы приводятся в исследовании ПСБ и "Опоры России", которое...
 
Банковский рынок тестирует стикеры для бесконтактной оплаты
Банковский рынок ищет способы заменить сервисы бесконтактной оплаты, ушедшие из РФ. Одним из таких инструментов стали платежные стикеры с микрочипами, наклеиваемые на смартфоны (зачастую уже не поддерживающие платежных приложений), пишет...
 
10 мая 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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10 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
11:00 Промышленное производство в Италии Март 2023
15:00 Изменение потребительских цен в Германии Апрель 2023
15:30 Изменение потребительских цен в США Апрель 2023
16:30 Разрешения на строительство в Канаде Март 2023
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 29 апреля по 05 мая
21:00 Бюджет США Апрель 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
10 мая 2023 года 09:14
ВТБ разместит 11 мая однодневные бонды серии КС-4-457 на 100 млрд рублей
0 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 11 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-457 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4...    читать дальше
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10 мая 2023 года 09:12
Фондовая Азия торгуется в красной зоне
В ходе сегодняшних торгов азиатские фондовые индексы снижаются вслед за аналогичной динамикой на рынке акций США днем ранее.

Важными событиями на этой неделе будут публикации данных об изменении потребительских цен в США и Китае в апреле. Они будут обнародованы...    читать дальше
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10 мая 2023 года 08:59
Квартальный убыток Electronic Arts составил $12 млн, выручка превысила прогноз
Американская Electronic Arts, один из ведущих разработчиков компьютерных игр в мире, завершила четвертый квартал 2023 финансового года с чистым убытком. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в январе-марте составил $12 млн, или 4 цента в расчете на акцию, по...    читать дальше
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10 мая 2023 года 08:51
Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти странами ОПЕК и Россией в 2023 году
Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти странами ОПЕК в 2023 году на 70 тыс. баррелей в сутки, а оценка по производству в России увеличена на 60 тыс. б/с, свидетельствуют данные ежемесячного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Таким...    читать дальше
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10 мая 2023 года 08:42
Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций хочет расширить запрет на транзит продукции через Россию
Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе своего визита в Киев обсудила вчера с президентом Украины Владимиром Зеленским санкции ЕС в отношении РФ.

"В прошлую пятницу комиссия утвердила свое предложение по 11-му пакету санкций. Сейчас в центре...    читать дальше
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10 мая 2023 года 08:35
Цены на нефть снижаются после роста накануне
Цены на нефть опускаются в среду на фоне общего снижения аппетита к риску на мировых рынках перед публикацией апрельских данных по инфляции в США.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает, что потребительские цены в Штатах в прошлом месяце...    читать дальше
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10 мая 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций на общую сумму $23,52 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций на общую сумму $23,52 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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10 мая 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 58 выпускам облигаций на общую сумму 6,54 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 58 выпускам облигаций на общую сумму 6,54 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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10 мая 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 114,48 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 114,48 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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10 мая 2023 года 08:27
Потребление нефти в мире в 2023 году составит 101 млн б/с - Минэнерго США
Потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2023 году составит 100,99 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

EIA увеличило свой прогноз, озвученный в апреле, на 120 тыс. б/с....    читать дальше
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10 мая 2023 года 08:20
Доллар и евро снижаются в ходе торгов на "Московской бирже"
Доллар США начал торги на "Московской бирже" снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 77,97 руб. (-22,25 коп. к уровню предыдущего закрытия).

Через час торгов доллар продолжил снижение, евро также дешевеет. Рубль укрепляется, отыгрывая решение...    читать дальше
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10 мая 2023 года 08:14
Американские фондовые индексы снизились на 0,2-0,6%
Рынок акций США завершил в минусе торги во вторник, инвесторы оценивали корпоративную отчетность и ждали статданных об инфляции в США.

Данные о динамике потребительских цен в Штатах за апрель будут обнародованы в среду. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит...    читать дальше
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10 мая 2023 года 08:07
Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на 2023 и 2024 годы
Минэнерго США резко понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $85,01/барр. до $78,65/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Оценка стоимости Brent на 2024 год также снижена - с $81,21/барр. до $...    читать дальше
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10 мая 2023 года 08:01
Большинство европейских фондовых рынков завершило торги в минусе
Большинство европейских фондовых индексов завершили торги во вторник снижением в преддверии выхода данных об инфляции в США, которые могут повлиять на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС), и заседания Банка Англии на этой неделе.

Банк Англии...    читать дальше
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10 мая 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

11:00

Промышленное производство в Италии

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08 мая 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 8 мая снизилась на 0,62% и составила 44507,965 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 44507,965 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 277,467 млрд руб., или на...
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