Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1746 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,046 руб., максимальный - 11,29 руб. Было заключено 14880 сделок. Объем торгов составил 16256,8 млн руб., что на 80% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,242 руб. за юань.

8 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 463,99999999999994 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1746 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 44507,965 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 277,467 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7878 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,7677 руб. Минимальный курс евро составил 84,7825 руб., максимальный - 86,8125 руб. Было заключено 1163... Минимальный курс евро составил 84,7825 руб., максимальный - 86,8125 руб. Было заключено 1163... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 463,99999999999994 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1746 руб. Минимальный курс юаня составил 11,046 руб., максимальный - 11,29 руб. Было заключено... Минимальный курс юаня составил 11,046 руб., максимальный - 11,29 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6792 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,6117 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,6125 руб., максимальный - 78,49 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,6125 руб., максимальный - 78,49 руб. Было... читать дальше

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Власти ЕС в рамках готовящегося 11-го пакета санкций в отношении РФ рассматривают вариант запрета на экспорт некоторых технологий и на использование ею некоторых объектов интеллектуальной собственности, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на ряд... читать дальше

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Цены на золото умеренно растут в понедельник на фоне надежд инвесторов на то, что Федеральная резервная система больше не будет повышать ключевую процентную ставку. Котировки июньских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 17:03 мск поднялись на 0,38%, до... Котировки июньских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 17:03 мск поднялись на 0,38%, до... читать дальше

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Снижение рынка акций РФ на ожиданиях новых антироссийских санкций Запада к вечеру замедлилось, индекс МосБиржи после обновления минимума за месяц отыграл часть потерь благодаря ослаблению рубля. Внешние фондовые площадки и нефть растут на надеждах, что США удастся избежать... читать дальше

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Американские фондовые индексы умеренно опускаются в начале торгов в понедельник. Участники рынка ждут данных о динамике потребительских цен в США за апрель, которые будут обнародованы в среду. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics,... Участники рынка ждут данных о динамике потребительских цен в США за апрель, которые будут обнародованы в среду. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics,... читать дальше

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Американский производитель продуктов питания Tyson Foods завершил второй квартал 2023 финансового года с убытком на фоне роста расходов, а выручка не оправдала ожидания рынка. Как говорится в пресс-релизе Tyson Foods, чистый убыток по итогам трех месяцев, завершившихся... Как говорится в пресс-релизе Tyson Foods, чистый убыток по итогам трех месяцев, завершившихся... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,82 пункта (0,544%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2524,42 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2537,93 (-0,01%) пункта,... читать дальше

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Доллар США, евро и китайский юань умеренно дорожают на Московской бирже в понедельник днем; рубль снижается к основным мировым валютам на фоне пониженной активности торгов в официальны выходной день в России и опасений относительно новых антироссийских санкций. Курс... Курс... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 5980 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,5305 руб. По... читать дальше

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Цены на нефть ускорили рост днем в понедельник в преддверии публикации ежемесячных обзоров ОПЕК и Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США на этой неделе. Позитивным для рынка фактором стали опубликованные в пятницу данные по американскому рынку... Позитивным для рынка фактором стали опубликованные в пятницу данные по американскому рынку... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) должен продолжать ужесточение денежно-кредитной политики из-за слишком высокой базовой инфляции, заявил член совета управляющих ЕЦБ и глава центробанка Нидерландов Клаас Кнот. ЕЦБ будет повышать ставки "до тех пор, пока базовую... ЕЦБ будет повышать ставки "до тех пор, пока базовую... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 18,87 пункта (0,743%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2519,37 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2537,93 (-0,01%) пункта,... читать дальше

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Еврокомиссия (ЕК) в минувшую пятницу направила странам-членам ЕС предложения по 11-му пакету санкций в отношении РФ, заявил в понедельник представитель ЕК Эрик Мамер. "Я могу подтвердить, что предложения Еврокомиссии по 11-му пакету санкций передали государствам-членам ЕС. Это... читать дальше

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