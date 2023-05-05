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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 84,9799 руб.
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05 мая 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 84,9799 руб.
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5 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17683 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,9799 руб. Минимальный курс евро составил 84,225 руб., максимальный - 86,51 руб. Было заключено 13164 сделки. Объем торгов составил 43434,93 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 85,46 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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05 мая 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17683 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,9799 руб. Минимальный курс евро составил 84,225 руб., максимальный - 86,51 руб. Было заключено 13164... читать дальше
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