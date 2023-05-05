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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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ГЛАВНОЕ
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05 мая 2023 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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5 мая. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 08.05 по 14.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
08.05.2023 09:00 Промышленное производство в Германии Март 2023
08.05.2023 15:30 Запасы на оптовых складах США Март 2023
08.05.2023 15:30 Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США I квартал 2023
10.05.2023 11:00 Промышленное производство в Италии Март 2023
10.05.2023 15:00 Изменение потребительских цен в Германии Апрель 2023
10.05.2023 15:30 Изменение потребительских цен в США Апрель 2023
10.05.2023 16:30 Разрешения на строительство в Канаде Март 2023
10.05.2023 17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 29 апреля по 05 мая
10.05.2023 21:00 Бюджет США Апрель 2023
11.05.2023 09:00 Внешнеторговый баланс Великобритании Июль 2022
11.05.2023 09:00 Внешнеторговый баланс Великобритании Март 2023
11.05.2023 09:00 Промышленное производство в Великобритании Март 2023
11.05.2023 09:00 Процентная ставка Банка Англии Май 2023
11.05.2023 15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 23 по 29 апреля
11.05.2023 15:30 Изменение цен производителей в США Апрель 2023
11.05.2023 15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 16 по 22 апреля
12.05.2023 09:00 Внешнеторговый баланс Германии Март 2022
12.05.2023 09:45 Внешнеторговый баланс Франции Март 2023
12.05.2023 10:00 Предварительная оценка ВВП Великобритании I квартал 2023
12.05.2023 15:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США Апрель 2023
12.05.2023 18:00 Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Май 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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