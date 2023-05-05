05 мая 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
| 0
|
5 мая. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 08.05 по 14.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|08.05.2023
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Март 2023
|08.05.2023
|15:30
|Запасы на оптовых складах США
|Март 2023
|08.05.2023
|15:30
|Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США
|I квартал 2023
|10.05.2023
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Март 2023
|10.05.2023
|15:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Апрель 2023
|10.05.2023
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Апрель 2023
|10.05.2023
|16:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Март 2023
|10.05.2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 29 апреля по 05 мая
|10.05.2023
|21:00
|Бюджет США
|Апрель 2023
|11.05.2023
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Июль 2022
|11.05.2023
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Март 2023
|11.05.2023
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Март 2023
|11.05.2023
|09:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Май 2023
|11.05.2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 23 по 29 апреля
|11.05.2023
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Апрель 2023
|11.05.2023
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 16 по 22 апреля
|12.05.2023
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Март 2022
|12.05.2023
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Март 2023
|12.05.2023
|10:00
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|I квартал 2023
|12.05.2023
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Апрель 2023
|12.05.2023
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Май 2023
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
05 мая 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17683 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,9799 руб.
Минимальный курс евро составил 84,225 руб., максимальный - 86,51 руб. Было заключено 13164... читать дальше
.
05 мая 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15234 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,9325 руб.
Минимальный курс доллара США составил 76,255 руб., максимальный - 78,2575 руб. Было... читать дальше
.
05 мая 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1914 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1282 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,034 руб., максимальный - 11,306 руб. Было заключено 69678... читать дальше
.
05 мая 2023 года 19:00
Рынок акций РФ завершил торги ростом вслед с мировыми фондовыми площадками и нефтью, подогретых сильной статистикой по рынку труда США за апрель.
В Азии в пятницу отмечалась смешанная динамика индексов акций (австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,3%, китайский Shanghai... читать дальше
.
05 мая 2023 года 18:55
VTB Bank (Europe), европейская "дочка" ВТБ, сворачивает розничную онлайн-платформу VTB Direktbank, говорится в сообщении на сайте банка.
VTB Bank Europe, активы которого на конец 2021 года составляли 7,3 млрд евро, принадлежит ВТБ. В апреле прошлого года после введения... читать дальше
.
05 мая 2023 года 18:52
Средний размер номинальной заработной платы в ФРГ по итогам 2022 года увеличился на 2,6%, свидетельствуют пересмотренные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).
Однако из-за того, что потребительские цены взлетели на 6,9%, реальные доходы...
.
05 мая 2023 года 18:43
За первый квартал 2023 года средний размер вкладов физических лиц в банках вырос на 9,3% по сравнению с 1 января 2023 года - до 301 тыс. рублей. Такие данные приводятся в мониторинге застрахованных вкладов за I квартал 2023 года, опубликованном государственной корпорацией... читать дальше
.
05 мая 2023 года 18:38
Губернатор острова Бали Ваян Костер призвал ввести систему квот для иностранных туристов; предполагается, что ограничения на въезд будут действовать 100 лет, сообщает газета Detik.
"На Бали участились случаи некультурного поведения со стороны иностранных туристов,... читать дальше
.
05 мая 2023 года 18:30
Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в апреле уменьшилось второй месяц подряд из-за продолжающегося сокращения их количества в Канаде, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.
В среднем в минувшем месяце в мире... читать дальше
.
05 мая 2023 года 18:22
Крупнейшая в Китае служба экспресс-доставки SF Holding Co. начала подготовку к проведению вторичного размещения своих акций в Гонконге, объем которого может составить $2-3 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их словам, компания, работающая под... читать дальше
.
05 мая 2023 года 18:14
Акционеры HSBC проголосовали против предложения о разделении операций, получившего поддержку крупнейшего инвестора британского банка - китайского страховщика Ping An Insurance.
Группа гонконгских инвесторов предложила вынести на голосование вопрос о необходимости... читать дальше
.
05 мая 2023 года 18:05
Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают неделю снижением более чем на 6%.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:45 мск составляет $75,15 за баррель, что на $2,65 (3,66%) выше цены на закрытие предыдущей... читать дальше
.
05 мая 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16468 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,9469 руб.
Минимальный курс доллара США составил 76,265 руб., максимальный - 78,2 руб. Была... читать дальше
.
05 мая 2023 года 17:56
"Почта России" предложила Минцифры механизм поддержки убыточной сети почтовых отделений через взимание инфраструктурного платежа с участников рынка электронной коммерции, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой компании.
В частности, "Почта России"... читать дальше
.
05 мая 2023 года 17:48
Генеральная лицензия, которая позволяет совершать с подпавшими под американские санкции российскими структурами операции по финансированию энергетики, продлена до 1 ноября 2023 года, следует из сообщения на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США... читать дальше
.
05 мая 2023 года 17:41
Верховный суд (ВС) РФ отказал Siemens Mobility GmbH (ФРГ) в пересмотре решения по иску АО "РЖД" о запрете инициировать разбирательства в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии и г.Вена по всем спорам, возникающим из договора от 17 декабря 2014... читать дальше
.