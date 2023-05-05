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Германская adidas AG, второй по величине в мире производитель спортивных товаров, в первом квартале 2023 года получила чистый убыток и спрогнозировала операционный убыток по итогам текущего года в целом из-за масштабных списаний. Как сообщается в пресс-релизе компании,... Как сообщается в пресс-релизе компании,... читать дальше

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Мировой спрос на золото в 1-м квартале 2023 года снизился на 13% и составил 1,081 тыс. тонн по сравнению с 1,239 тыс. тонн в январе-марте 2022 года, подсчитал World Gold Council (WGC). Сохраняющийся тренд на закупки золота со стороны центробанков и возобновление... Сохраняющийся тренд на закупки золота со стороны центробанков и возобновление... читать дальше

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Банк России 5 мая выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии "Города трудовой доблести", посвященные Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку и Новосибирску, сообщатся в пресс-релизе ЦБ РФ. Каждая монета изготовлена... Каждая монета изготовлена... читать дальше

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Объем промышленного производства во Франции в марте 2023 года снизился на 1,1% по отношению к февралю, когда рост показателя составлял 1,4%, свидетельствуют данные французского статистического агентства Insee. В годовом выражении показатель уменьшился на 0,1%. Объем... Объем... читать дальше

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Евро и доллар США активно слабеют на "Московской бирже". При этом курс евро опустился ниже 85 руб. впервые с 3 апреля, доллар впервые с 31 марта торгуется ниже 77 руб. Курс евро в 10:34 мск составил 84,9 руб., опустившись на 1,28 рубля к уровню закрытия предыдущего дня.... Курс евро в 10:34 мск составил 84,9 руб., опустившись на 1,28 рубля к уровню закрытия предыдущего дня....

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО Банк "ФК Открытие" на уровне ruАА со "стабильным" прогнозом. Как говорится в сообщении агентства, ключевое позитивное влияние на рейтинг оказывают высокая вероятность поддержки со стороны... Как говорится в сообщении агентства, ключевое позитивное влияние на рейтинг оказывают высокая вероятность поддержки со стороны... читать дальше

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По итогам 1-го квартала чистый убыток франко-голландской авиакомпании Air France-KLM сократился более чем на треть и составил 344 млн евро против 552 млн евро за аналогичный период годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, составленный самой компанией, предусматривал... Консенсус-прогноз аналитиков, составленный самой компанией, предусматривал... читать дальше

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Доллар США и евро активно дешевеют на "Московской бирже". При этом курс доллара в моменте опускался ниже 77 руб. впервые с конца марта, курс евро вплотную приближался к 85 руб. По состоянию на 10:00 мск курс доллара составил 77,29 руб., опустившись на 76,25 копейки к... По состоянию на 10:00 мск курс доллара составил 77,29 руб., опустившись на 76,25 копейки к... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,69 пункта (0,463%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2536,2 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 17,1 пункта (1,679%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 17,1 пункта (1,679%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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мериканская Booking Holdings, оператор онлайн-сервисов для планирования путешествий, завершила первый квартал с чистой прибылью. Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $266 млн, или $7 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в... читать дальше

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Банк России отразил продажу валюты с расчетами 4 мая на 11,1 млрд рублей, что меньше среднего значения за последние дни, следует из данных на сайте регулятора. Это обычная ситуация для выходных дней в России и других странах, когда биржи не работают. Операции проводятся... Операции проводятся... читать дальше

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал существенным ростом вслед за отскоком нефти, а также на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Фондовая Европа закрылась вчера в миноре, инвесторы оценивали итоги заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и... Фондовая Европа закрылась вчера в миноре, инвесторы оценивали итоги заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,02/80,26 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки не изменился, Cредний курс продажи упал на...

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 мая по данным на начало операционного дня выросло до 812,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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По итогам апреля 2023 года в нашей стране было реализовано 7 167 единиц новой легкой коммерческой техники (LCV), что на 45,7% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом говорится в сообщении агентства "Автостат", ссылающегося на данные АО "ППК". Лидером рынка... Лидером рынка... читать дальше

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Выручка американской Apple Inc.во втором финансовом квартале, завершившемся 1 апреля, снизилась на 3% и составила $94,8 млрд по сравнению с $97,3 млрд за аналогичный период предыдущего фингода. Показатель превзошел ожидания экспертов. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем... читать дальше

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