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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3196 руб.
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04 мая 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3196 руб.
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4 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1338 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3196 руб. Минимальный курс юаня составил 11,203 руб., максимальный - 11,509 руб. Было заключено 39705 сделок. Объем торгов составил 91481,84 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,269 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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