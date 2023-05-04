Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 87,0309 руб.

Минимальный курс евро составил 86,5275 руб., максимальный - 88,19 руб. Было заключено 4715 сделок. Объем торгов составил 13414,07 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,645 руб. за евро.

4 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5258 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,0309 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 44658,774 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 466,329 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8719 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,4559 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,6125 руб., максимальный - 79,43 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 77,6125 руб., максимальный - 79,43 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8469 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,7482 руб. Минимальный курс евро составил 85,6725 руб., максимальный - 88,0775 руб. Было заключено 12698... Минимальный курс евро составил 85,6725 руб., максимальный - 88,0775 руб. Было заключено 12698... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1338 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3196 руб. Минимальный курс юаня составил 11,203 руб., максимальный - 11,509 руб. Было заключено 39705... Минимальный курс юаня составил 11,203 руб., максимальный - 11,509 руб. Было заключено 39705... читать дальше

.

Потребительские цены на бензин в РФ с 25 апреля по 2 мая выросли на 0,2%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Неделей ранее (с 18 по 24 апреля) цены на бензин не изменились, По отношению к началу года цены на бензин увеличились на... читать дальше

.

Цены на плодоовощную продукцию с 25 апреля по 2 мая 2023 года снизились в среднем на 0,8%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). На предыдущей неделей (с 18 по 24 апреля) был зафиксирован рост цен на 0,9%. В том числе огурцы подешевели на... В том числе огурцы подешевели на... читать дальше

.

За период с 25 апреля по 2 мая 2023 года потребительские цены повысились на 0,19%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Неделей ранее (с 18 по 24 апреля) потребительские цены выросли на 0,1%. С начала мая цены выросли на 0,05%, с начала года повысились... С начала мая цены выросли на 0,05%, с начала года повысились... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленными изменениями на фоне снижения внешних фондовых площадок после повышения ставок Федрезервом США и Европейским ЦБ. Индекс МосБиржи снизился на фоне укрепления рубля. В Азии сегодня динамика индексов акций была смешанной, в... В Азии сегодня динамика индексов акций была смешанной, в... читать дальше

.

Цены на золото активно растут и приближаются к историческому максимуму на итогах майского заседания Федрезерва и опасениях по поводу мировой экономики. Котировки июньских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 18:36 мск поднялись на 1,1%, до $2059 за... Котировки июньских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 18:36 мск поднялись на 1,1%, до $2059 за... читать дальше

.

Совет директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 0,00204 рубля на одну акцию, говорится в сообщении компании. Годовое собрание акционеров "Россети Центр и... Годовое собрание акционеров "Россети Центр и... читать дальше

.

Litasco S.A. (100% дочернее общество группы "ЛУКОЙЛ") закрыла сделку продажи нефтеперерабатывающего завода ISAB S.r.l. (Сицилия) в Италии компании G.O.I. ENERGY S.r.l. Как говорится в сообщении российской компании, G.O.I. ENERGY выполнила отлагательные условия, включая... Как говорится в сообщении российской компании, G.O.I. ENERGY выполнила отлагательные условия, включая... читать дальше

.

Автопроизводитель Volvo Car AB планирует уволить около 1,3 тыс. офисных сотрудников в Швеции. Это составляет примерно 6% штата компании в этой стране, отмечается в сообщении Volvo Car. Такой шаг является частью плана по оптимизации затрат и эффективности использования... Такой шаг является частью плана по оптимизации затрат и эффективности использования... читать дальше

.

Цены на нефть начали снижаться вечером в четверг, опускаясь четвертую сессию подряд на опасениях по поводу мирового спроса на топливо. "Нефть торгуется на страхах обвала потребительского спроса на фоне неопределенности вокруг банковского сектора и опасений глубокой и... "Нефть торгуется на страхах обвала потребительского спроса на фоне неопределенности вокруг банковского сектора и опасений глубокой и... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7848 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,5937 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,635 руб., максимальный - 79,4875 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 77,635 руб., максимальный - 79,4875 руб. Было... читать дальше

.

Медиахолдинг Paramount Global, который ранее назывался ViacomCBS Inc., завершил первый квартал с чистым убытком, а также объявил о резком сокращении дивидендов. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в январе-марте составил $1,1 млрд, или $1,74 в расчете... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в январе-марте составил $1,1 млрд, или $1,74 в расчете... читать дальше

.

Американская нефтяная компания ConocoPhillips резко сократила чистую прибыль в первом квартале 2023 года из-за снижения цен на нефть, однако показатель оказался лучше ожиданий рынка. Как говорится в пресс-релизе Conoco, ее чистая прибыль в январе-марте упала в 2 раза и... Как говорится в пресс-релизе Conoco, ее чистая прибыль в январе-марте упала в 2 раза и... читать дальше

.