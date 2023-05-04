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Англо-голландская Shell не получала никаких выплат за долю в проекте "Сахалин-2" и сохраняет свои законные права, заявила СFO компании Шинед Горман в ходе пресс-конференции, комментируя информацию о том, что доля была продана "НОВАТЭКу". "Никаких выплат сделано не... "Никаких выплат сделано не... читать дальше

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Европейские фондовые индексы снижаются сегодня после решения американского центробанка об ужесточении денежно-кредитной политики (ДКП). Инвесторы также ожидают повышения процентных ставок в еврозоне и оценивают квартальные отчеты эмитентов. Накануне Федеральная... Накануне Федеральная... читать дальше

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По итогам апреля нынешнего года в России было реализовано в общей сложности 75 622 новых легковых автомобиля, что в 2,7 раза больше, чем в том же месяце 2022 года. Такие данные приводятся в пресс-релизе агентства "Автостат", ссылающегося на данные АО "ППК"*. Как... Как... читать дальше

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Минфин РФ с 10 мая по 6 июня планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 40,4 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 2 млрд рублей, говорится в сообщении министерства. С 7 апреля объем ежедневных... С 7 апреля объем ежедневных... читать дальше

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Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell увеличила чистую прибыль в первом квартале 2023 года на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года до $8,71 млрд по сравнению с $7,12 млрд годом ранее и $10,41 млрд в четвертом квартале. Однако показатель оказался ниже... читать дальше

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Выручка ПАО "Акрон" по РСБУ в 1-м квартале 2023 года сократилась в 1,7 раза к аналогичному периоду прошлого года, до 38 млрд рублей, следует из отчетности компании. Валовая прибыль ПАО уменьшилась в 2,4 раза, до 20,5 млрд рублей. Чистая прибыль упала в 2,8 раза и... Валовая прибыль ПАО уменьшилась в 2,4 раза, до 20,5 млрд рублей. Чистая прибыль упала в 2,8 раза и... читать дальше

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ООО "РСГ-финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") установило ставку 20-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 9,5% годовых, говорится в сообщении компании. "РСГ-финанс" разместил 12-летние бонды БО-01 объемом 3 млрд рублей в ноябре 2013 года по ставке 12,75% годовых.... "РСГ-финанс" разместил 12-летние бонды БО-01 объемом 3 млрд рублей в ноябре 2013 года по ставке 12,75% годовых.... читать дальше

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ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 43-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13%... Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13%... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1664,9999999999998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,421 руб. Минимальный курс юаня составил 11,351 руб., максимальный - 11,51 руб. Было... Минимальный курс юаня составил 11,351 руб., максимальный - 11,51 руб. Было... читать дальше

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Более 90% объектов деловой и производственной инфраструктуры в Москве строят инвесторы, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса. "Свыше 90% объектов деловой и производственной инфраструктуры возводится за счет инвесторов. Частный бизнес видит перспективу в... "Свыше 90% объектов деловой и производственной инфраструктуры возводится за счет инвесторов. Частный бизнес видит перспективу в... читать дальше

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Производство аквакультуры (товарная рыба и морепродукты) в первом квартале в РФ составило 181,4 тыс. тонн, что на 15,6% больше в годовом сравнении, сообщает Росрыболовство. Ведущими производителями традиционно стали Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа,... Ведущими производителями традиционно стали Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа,... читать дальше

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мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-454 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9808% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,01% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,01% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Американская инвесткомпания Apollo Global Management Inc., специализирующаяся на прямых инвестициях, близка к покупке производителя алюминиевой продукции Arconic Inc., пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Apollo, по словам источников,... Apollo, по словам источников,... читать дальше

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Американская финкомпания PacWest Bancorp сообщила, что ведет переговоры с партнерами и потенциальными инвесторами, рассматривая различные варианты для своего бизнеса. Этим заявлением PacWest попыталась успокоить трейдеров после появления в СМИ информации о планах компании... читать дальше

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С учетом необоснованных спекуляций в прессе относительно уровней добычи нефти, Россия подтверждает полную приверженность и исполнение добровольных уровней сокращения производства, говорится в комментарии вице-премьера РФ Александра Новака, распространенном в четверг... читать дальше

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Чистая прибыль ООО "Русэнергосбыт" (50,5% принадлежат структуре Григория Березкина, 49,5% - у итальянской Enel) по РСБУ в прошлом году составила 9,67 млрд руб., что на 24,7% больше показателя 2021 года, следует из отчетности компании. Ее выручка при этом достигла 207,86... Ее выручка при этом достигла 207,86... читать дальше

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