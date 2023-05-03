Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 87,5567 руб.

Минимальный курс евро составил 87,1675 руб., максимальный - 88,415 руб. Было заключено 4168 сделок. Объем торгов составил 12826,62 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 87,555 руб. за евро.

3 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1383 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,5567 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 45125,103 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 596,535 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 389 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4534 руб. Минимальный курс юаня составил 11,395 руб., максимальный - 11,539 руб. Было заключено 25506... Минимальный курс юаня составил 11,395 руб., максимальный - 11,539 руб. Было заключено 25506... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 757 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,5951 руб. Минимальный курс евро составил 87,1825 руб., максимальный - 88,32 руб. Было заключено 9835 сделок.... Минимальный курс евро составил 87,1825 руб., максимальный - 88,32 руб. Было заключено 9835 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6039 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,3278 руб. Минимальный курс доллара США составил 78,9025 руб., максимальный - 80,0175 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 78,9025 руб., максимальный - 80,0175 руб. Было... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности в России в апреле 2023 года по сравнению с мартом понизился в добывающих отраслях на 1 процентный пункт и составил 3,0% (в апреле годом ранее он составлял минус 2%), говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики... читать дальше

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Оборот ресторанов, кафе и баров в России в марте 2023 года увеличился на 14,9% год к году - до 221,0 млрд руб. , свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Динамика рынка в марте ускорилась по сравнению с февралем, тогда рост показателя составлял...

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в феврале 2023 года составил 2% в годовом выражении после роста на 0,6% месяцем ранее, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ... По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ... читать дальше

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Безработица в России в марте 2023 года составила 3,5%, оставшись на зафиксированном в феврале историческом минимуме (за период наблюдений показателя с 1991 года), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Предыдущее минимальное значение в 3,6% было... Предыдущее минимальное значение в 3,6% было... читать дальше

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В марте 2023 года оборот розничной торговли в России сократился на 5,1% по сравнению с показателем за март 2022 года, до 3 трлн 665,9 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В феврале показатель снизился на 9%, в январе - на 7,9%, Ранее сообщалось о... читать дальше

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В феврале 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 4 трлн 155,5... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в марте 2023 года вырос на 1,0% в годовом выражении после снижения на 2,3% в феврале, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Рост зафиксирован впервые с марта 2022 года. За 2022... За 2022... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги на позитиве, завершил среду существенным падением индикаторов. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 1,86% и составил 2532,42 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 1,86% и составил 2532,42 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 1,1% - до 1008,49 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 1,1% - до 1008,49 пункта. Европейские рынки... Европейские рынки... читать дальше

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Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США утвердила требование о раскрытии суточных данных об обратных выкупах акций. Новая информация может помочь понять, направлен ли buyback на увеличение размера вознаграждения менеджмента, отмечает MarketWatch. Компаниям в том... Компаниям в том... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг финансовой надежности страховой компании ООО СК "Согласие" до уровня "ruAA-" со "стабильным" рейтингом, говорится в сообщении страховщика. Ранее у компании действовал рейтинг "ruA+" с "позитивным"... Ранее у компании действовал рейтинг "ruA+" с "позитивным"... читать дальше

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НК "Роснефть" приобрела в рамках оферты 25 млн 817,054 тыс. облигаций серии 001Р-04 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 40 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 64,54%... Объем выпуска составляет 40 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 64,54%... читать дальше

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В апреле т.г. совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" увеличился по сравнению с апрелем 2022 года на 2,6% - до 90,3 трлн рублей с 88,0 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с мартом т.г. объем торгов снизился на 14,5% со 105,6 трлн... По сравнению с мартом т.г. объем торгов снизился на 14,5% со 105,6 трлн...

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