Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4923 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,438 руб., максимальный - 11,596 руб. Было заключено 27480 сделок. Объем торгов составил 64117,94 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,496 руб. за юань.

2 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 535 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4923 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 45721,638 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 733,077 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5735 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,6708 руб. Минимальный курс евро составил 87,2025 руб., максимальный - 88,7275 руб. Было заключено 10254... Минимальный курс евро составил 87,2025 руб., максимальный - 88,7275 руб. Было заключено 10254... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 535 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4923 руб. Минимальный курс юаня составил 11,438 руб., максимальный - 11,596 руб. Было заключено 27480... Минимальный курс юаня составил 11,438 руб., максимальный - 11,596 руб. Было заключено 27480... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4014 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,9317 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,555 руб., максимальный - 80,62 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 79,555 руб., максимальный - 80,62 руб. Было... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне дешевеющей нефти и мировых фондовых площадок на опасениях замедления мировой экономики в условиях дальнейшего ужесточения монетарной политики центробанками. Индекс МосБиржи скатился к 2580 пунктам из-за укрепления рубля. Лидерами... читать дальше

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Число рейсов между Россией и Турцией вырастет летом 2023 года на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне существенного роста спроса россиян на поездки в эту страну, сообщил первый замминистра транспорта РФ Андрей Костюк. "Отмечаем существенный... "Отмечаем существенный... читать дальше

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Стоимость авиабилетов по России, по прогнозу ФАС, вырастет летом на 10%, у Росстата этот показатель выше, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. "По оценкам ФАС, которая сделана на основе информации авиакомпаний, рост цен авиабилетов на лето составит 10%... "По оценкам ФАС, которая сделана на основе информации авиакомпаний, рост цен авиабилетов на лето составит 10%... читать дальше

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Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников предложил развивать инфраструктуру туризма вблизи крупных городов, в том числе создавая детские парки развлечений и аквапарки. "Главная задача национального проекта - увеличение количества туристических поездок и, вовлечение... "Главная задача национального проекта - увеличение количества туристических поездок и, вовлечение... читать дальше

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Россия в апреле отгрузила на экспорт 5,03 млн тонн пшеницы, что стало самым высоким показателем для этого месяца за последние шесть лет, следует из мониторинга Российского зернового союза. Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена... Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена... читать дальше

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Количество открытых вакансий в США в марте упало на 384 тыс. и обновило минимум с апреля 2021 года, свидетельствуют опубликованные во вторник данные министерства труда страны. Согласно результатам ежемесячного опроса (Job Openings and Labor Turnover Survey, JOLTS),... Согласно результатам ежемесячного опроса (Job Openings and Labor Turnover Survey, JOLTS),... читать дальше

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Россельхозбанк в 2022 году предоставил малому, среднему и микробизнесу в сельском хозяйстве кредиты на 109 млрд рублей, что на 7% больше, чем годом ранее, сообщил директор Ставропольского филиала банка Алексей Сенокосов на Кавказской инвестиционной выставке в Минеральных... читать дальше

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Котировки акций региональных банков США демонстрируют резкое падение на новости о закрытии First Republic Bank, бумаги более крупных банков страны также дешевеют. Так, стоимость PacWest Bancorporation упала более чем на 31%, Western Alliance Bancorporation - на 18,8%,... Так, стоимость PacWest Bancorporation упала более чем на 31%, Western Alliance Bancorporation - на 18,8%,... читать дальше

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Цены на нефть усилили снижение вечером во вторник, обновляя минимумы с конца марта на фоне опасений за мировую экономику и в ожидании решения Федрезерва по процентной ставке. Как сообщалось, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР... Как сообщалось, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4926 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,9613 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,57 руб., максимальный - 80,62 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 79,57 руб., максимальный - 80,62 руб. Было... читать дальше

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ПАО "ТГК-2" в январе-марте 2023 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 25% - до 2,508 млрд рублей по сравнению с 2,005 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 13,7% - до 16,3 млрд рублей. Выручка выросла на 13,7% - до 16,3 млрд рублей. Дебиторская задолженность выросла с 9,1 млрд... Дебиторская задолженность выросла с 9,1 млрд... читать дальше

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Число постояльцев российских отелей выросло в первом квартале 2023 года на 20%, что свидетельствует о продолжающемся росте внутреннего туризма, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. "У нас за прошлый год туристических поездок стало на 4 млн больше. И это... "У нас за прошлый год туристических поездок стало на 4 млн больше. И это... читать дальше

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