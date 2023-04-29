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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 апреля в размере 80,5093 руб., евро - 88,3712 руб.
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29 апреля 2023 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 апреля в размере 80,5093 руб., евро - 88,3712 руб.
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29 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 80,5093 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 105,08 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 88,3712 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 183,11 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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29 апреля 2023 года 17:47
На развитие и популяризацию российского волейбола, который в 2023 году отмечает свое 100-летие, будет дополнительно направлено 350 млн рублей в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил... читать дальше
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Банки РФ в январе-марте 2023 года выдали ипотечные жилищные кредиты на 1 трлн 273,4 млрд рублей, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (1 трлн 325,1 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ. При этом количество предоставленных в первом квартале текущего... читать дальше
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Власти РФ вносят изменения в правила биржевых продаж, в соответствии с которыми c 1 сентября 2023 года 1% от минимального норматива реализации на бирже бензинов, дизельного топлива и сжиженных углеводородных газов (СУГ) подлежит продаже на срочном рынке нефтепродуктов.... читать дальше
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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 80,5093 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 105,08 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 88,3712 руб. По сравнению...
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