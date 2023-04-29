ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 апреля в размере 80,5093 руб., евро - 88,3712 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 88,3712 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 183,11 коп.

29 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 80,5093 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 105,08 коп.

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На развитие и популяризацию российского волейбола, который в 2023 году отмечает свое 100-летие, будет дополнительно направлено 350 млн рублей в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил... читать дальше

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Министерством энергетики Казахстана подготовлен проект приказа об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке, согласно которому предельные оптовые цены повысятся в среднем на 15%, сообщила пресс-служба министерства. "Проект приказа... "Проект приказа... читать дальше

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Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в феврале 2023 года вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель продемонстрировал рост на 0,6%, сообщает Статистическое управление страны. По сравнению с февралем 2022 года ВВП увеличился на 2,5% и составил... По сравнению с февралем 2022 года ВВП увеличился на 2,5% и составил... читать дальше

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Правительство продолжает работу по развитию отрасли электротранспорта и созданию необходимой для неё инфраструктуры. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень дополнительных мер поддержки этого направления, сообщает сайт кабинета министров. Документ был... Документ был... читать дальше

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Россия и Турция договорились об увеличении объема воздушных перевозок в текущем летнем сезоне, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтранса РФ. "Российскими авиационными властями подтверждены заявки турецких авиакомпаний на выполнение дополнительных полетов в Россию с... "Российскими авиационными властями подтверждены заявки турецких авиакомпаний на выполнение дополнительных полетов в Россию с... читать дальше

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Выручка мировых производителей полупроводников в 2023 году сократится на 11,2% и составит около $532 млрд, говорится в сообщении исследовательской компании Gartner. По итогам 2022 года показатель вырос всего на 0,2% и достиг $599,6 млрд. "Экономические препятствия... "Экономические препятствия... читать дальше

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Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 6 тыс. случаев, скончались 32 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "Выявлено 5 990 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 920... читать дальше

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Инвестпрограмма ПАО "РусГидро" в 2023 г. составит более 200 млрд руб., сообщил журналистам гендиректор компании Виктор Хмарин. В рамках пятилетки, она оценивается под 700 млрд руб., сказал он. "Основной наш фокус сосредоточен на Дальнем Востоке. Где-то идет... "Основной наш фокус сосредоточен на Дальнем Востоке. Где-то идет... читать дальше

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Совет директоров "Норникеля" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, следует из сообщения компании. "Усилившиеся геополитические риски отрицательно повлияли на финансовые результаты компании и создали новые вызовы для ее... "Усилившиеся геополитические риски отрицательно повлияли на финансовые результаты компании и создали новые вызовы для ее... читать дальше

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Биржевые цены на бензин после мартовской стабильности перешли к значительному росту и по итогам апреля прибавили почти 9%, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Так, стоимость Аи-92 за торговый месяц выросла на 8,5% -... Так, стоимость Аи-92 за торговый месяц выросла на 8,5% -... читать дальше

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Банки РФ в январе-марте 2023 года выдали ипотечные жилищные кредиты на 1 трлн 273,4 млрд рублей, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (1 трлн 325,1 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ. При этом количество предоставленных в первом квартале текущего... читать дальше

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Правительство РФ распорядилось приостановить до 1 апреля 2024 г. публикацию статистики по добыче нефти, газа и конденсата, говорится в опубликованном документе. Так, раскрытие ежемесячных данных запрещено с марта 2023 года, квартальной отчётности - с первого квартала. Так, раскрытие ежемесячных данных запрещено с марта 2023 года, квартальной отчётности - с первого квартала.

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Власти РФ вносят изменения в правила биржевых продаж, в соответствии с которыми c 1 сентября 2023 года 1% от минимального норматива реализации на бирже бензинов, дизельного топлива и сжиженных углеводородных газов (СУГ) подлежит продаже на срочном рынке нефтепродуктов.... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 80,5093 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 105,08 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 88,3712 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 88,3712 руб. По сравнению...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 46454,715 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 101,460 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11811 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,3331 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,0175 руб., максимальный - 81,64 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 79,0175 руб., максимальный - 81,64 руб. Было... читать дальше

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