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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 апреля в размере 80,5093 руб., евро - 88,3712 руб.
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ГЛАВНОЕ
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29 апреля 2023 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 апреля в размере 80,5093 руб., евро - 88,3712 руб.

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29 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 80,5093 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 105,08 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 88,3712 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 183,11 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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По сравнению с февралем 2022 года ВВП увеличился на 2,5% и составил...    читать дальше
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"Российскими авиационными властями подтверждены заявки турецких авиакомпаний на выполнение дополнительных полетов в Россию с...    читать дальше
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Так, стоимость Аи-92 за торговый месяц выросла на 8,5% -...    читать дальше
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29 апреля 2023 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 апреля в размере 80,5093 руб., евро - 88,3712 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 80,5093 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 105,08 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 88,3712 руб. По сравнению...
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Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 28 апреля снизилась на 0,22% и составила 46454,715 млрд руб.
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Минимальный курс доллара США составил 79,0175 руб., максимальный - 81,64 руб. Было...    читать дальше
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