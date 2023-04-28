Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

28 апреля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 01.05 по 07.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно на фоне смешанной динамики внешних площадок, сигналов и прогнозов от Банка России в отношении дальнейшей монетарной политики. Индекс МосБиржи откатился ниже 2635 пунктов на фоне укрепления рубля после обновления утром в пятницу... читать дальше

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Вопрос продажи ПАО "Фортум" и ПАО "Юнипро" пока не рассматривается, заявил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Все, что касается собственности и продажи, эти вопросы пока не рассматриваются, и они не предусмотрены этим указом (о внешнем управлении)", - сказал... читать дальше

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в марте 2023 года увеличилась на 857,5 млрд рублей, или на 1,0%, до 83 трлн 813,4 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России. Денежная масса в январе-марте 2023 года увеличилась на 2,9%. Годовые... Годовые... читать дальше

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Минфин РФ пока не планирует менять ориентиры по исполнению федерального бюджета в 2023 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Однако ведомство не исключает отклонения как в меньшую, так и в большую сторону от плана, многое будет зависеть от динамики поступления... читать дальше

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Исполнение программы заимствований в последнее время идет с отставанием, но в этом нет ничего драматичного, его можно наверстать, Минфин будет использовать все имеющиеся инструменты для этого, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Это говорит о том, что мы будем... "Это говорит о том, что мы будем... читать дальше

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Минфин РФ планирует скорректировать отозванный правительством из Госдумы законопроект, предусматривающий налоговые изменения для работающих из-за рубежа россиян, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. "Мы отозвали для того, чтобы обсудить. У нас есть предложения,... читать дальше

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Работники Горьковского автозавода группы "ГАЗ" уйдут в плановый корпоративный отпуск с 2 по 5 мая включительно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе автозавода. "Это полностью оплачиваемый отпуск, согласованный с профсоюзным комитетом предприятия", - отметили в... читать дальше

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Поставки смартфонов в мире в первом квартале снизились на 14,6% относительно того же периода предыдущего года - до 268,6 млн штук, свидетельствуют предварительные данные International Data Corporation (IDC). Падение продаж превзошло прогноз IDC, составлявший... читать дальше

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Госкомпании заключили в 1-м квартале текущего года 397 тыс. договоров на 2,25 трлн рублей, что в денежном выражении на 32% меньше аналогичного показателя 2022 года, говорится в отчете Минфина РФ о мониторинге применений закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11142 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,4539 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,03 руб., максимальный - 81,6225 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 79,03 руб., максимальный - 81,6225 руб. Было... читать дальше

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Стоимость жилья в США уменьшится во втором полугодии на 5% в годовом выражении, но в 2024-2025 годах восстановится, ожидает управляющая компания Vanguard Group Inc. Снижение цен на жилье - одна из причин, по которой компания прогнозирует умеренную рецессию в стране в 2023... читать дальше

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Пилот ЦБ с реальными цифровыми рублями может продлиться дольше, чем до конца 2023 года, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. ЦБ в конце марта сообщал, что готов к проведению пилота с реальными цифровыми рублями с 13 банками в запланированные... ЦБ в конце марта сообщал, что готов к проведению пилота с реальными цифровыми рублями с 13 банками в запланированные... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в апреле повысился до 63,5 пункта по сравнению с 62 пунктами месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Результат совпал как с предварительно объявленным... Результат совпал как с предварительно объявленным... читать дальше

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ПАО "Группа ЛСР" в январе-марте 2023 года сократило продажи на 36,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 25,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании. Объем реализованной недвижимости уменьшился на 26,2%, до 161 тыс. кв. метров. В Петербурге... В Петербурге... читать дальше

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Запрет на торговлю ценными бумагами компаний оборонно-промышленного комплекса (ОПК) из недружественных стран на российских биржах повлечет за собой делистинг, в связи с этим необходимо решить вопрос выхода из них инвесторов, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 01.05 по 07.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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