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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 81,5681 руб.
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27 апреля 2023 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 81,5681 руб.

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27 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 433 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,5681 руб.

Минимальный курс доллара США составил 81,1775 руб., максимальный - 81,99 руб. Было заключено 9899 сделок. Объем торгов составил 47682,83 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 81,25 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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