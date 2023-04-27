ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 апреля в размере 81,5601 руб.

27 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 апреля, составляет 81,5601 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,73 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 46556,175 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 101,539 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 901 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1026 руб. Минимальный курс евро составил 89,47 руб., максимальный - 90,72 руб. Было заключено 11838 сделок.... Минимальный курс евро составил 89,47 руб., максимальный - 90,72 руб. Было заключено 11838 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1025 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,5142 руб. Минимальный курс доллара США составил 81,175 руб., максимальный - 81,99 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 81,175 руб., максимальный - 81,99 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 191 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7429 руб. Минимальный курс юаня составил 11,681 руб., максимальный - 11,823 руб. Было заключено 33828 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,681 руб., максимальный - 11,823 руб. Было заключено 33828 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов МосБиржи и РТС на 1-1,3% на фоне некоторого улучшения внешней конъюнктуры. В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,3%, южнокорейский... В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,3%, южнокорейский... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) по РСБУ в 2022 году составила 20,546 млн руб. по сравнению с убытком в 3,633 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности компании. Выручка повысилась на 67%, до... Выручка повысилась на 67%, до... читать дальше

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Производство комбикормов в РФ к 2025 году по сравнению с 2022 годом может вырасти на 17% и достичь 40 млн тонн. Такой прогноз представил президент Союза комбикормщиков РФ Валерий Афанасьев на международной конференции "Комбикорма-2023" в Москве. Согласно презентации,... Согласно презентации,... читать дальше

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Минфин РФ после длительной паузы может вернуться к размещению ОФЗ с плавающей ставкой, активное предложение которых в четвертом квартале 2022 г. позволило ведомству наверстать отставание от графика исполнения плана заимствований прошлого года и даже немного его... читать дальше

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Нефтяной рынок снижается вечером в четверг после выхода данных о динамике ВВП США в первом квартале. Экономика США в первом квартале выросла на 1,1% в пересчете на годовые темпы, согласно предварительным данным министерства торговли. Аналитики в среднем прогнозировали... Экономика США в первом квартале выросла на 1,1% в пересчете на годовые темпы, согласно предварительным данным министерства торговли. Аналитики в среднем прогнозировали... читать дальше

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ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) во второй половине мая проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 12 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир доходности будет объявлен позднее, купоны... Ориентир доходности будет объявлен позднее, купоны... читать дальше

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Московская биржа с 1 июня введет в действие новую редакцию методики расчета валютных фиксингов, по которой время расчета увеличивается с 5 до 15 минут, сообщается в пресс-релизе биржи. Расчет индикаторов с 1 июня будет осуществляться с 12:15 до 12:30 мск, сейчас они... Расчет индикаторов с 1 июня будет осуществляться с 12:15 до 12:30 мск, сейчас они... читать дальше

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Акционеры банка "Санкт-Петербург" приняли решение выплатить дивиденды за 2022 год в размере 21,16 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на одну привилегированную, говорится в сообщении банка. Всего на выплату дивидендов за 2022 год банк может направить 9,5... Всего на выплату дивидендов за 2022 год банк может направить 9,5... читать дальше

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Россия имеет потенциал роста производства удобрений в ближайшие 5 лет на 30% к уровню 2022 года, до 70 млн тонн, заявил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "На ближайшие 5 лет уже... "На ближайшие 5 лет уже... читать дальше

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"СПб биржа" планирует до конца 2023 года увеличить время торгов ценными бумагами с листингом в США, сообщил журналистам гендиректор торговой площадки Роман Горюнов в кулуарах конференции "Банки. Трансформация. Экономика. 2.0". "До конца года, наверное, увеличим. Как... "До конца года, наверное, увеличим. Как... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 433 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,5681 руб. Минимальный курс доллара США составил 81,1775 руб., максимальный - 81,99 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 81,1775 руб., максимальный - 81,99 руб. Было... читать дальше

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Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) серии 001P объемом 40 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. Программе присвоен регистрационный номер... Программе присвоен регистрационный номер... читать дальше

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