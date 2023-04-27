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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,7807 руб.
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27 апреля 2023 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,7807 руб.

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27 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 189 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7807 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,761 руб., максимальный - 11,82 руб. Было заключено 4006 сделок. Объем торгов составил 15228,49 млн руб., что на 80% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,762 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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