27 апреля 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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27 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Апрель 2023
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Апрель 2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 16 по 22 апреля
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 09 по 15 апреля
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Апрель 2023
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27 апреля 2023 года 08:47
Цены на нефть эталонных марок корректируются сегодня вверх после сильного падения в предыдущие дни.
Снижение обусловлено опасениями относительно возможности рецессии в экономике США и сокращения спроса на топливо вследствие этого, пишет Trading Economics. Кроме того,... читать дальше
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27 апреля 2023 года 08:39
Правительство РФ обсуждает изменение параметров демпфера по бензину и дизельному топливу, скоро детали будут известны, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах попечительского совета Московского энергетического института (МЭИ). "Да", - сказал Новак, отвечая... читать дальше
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27 апреля 2023 года 08:32
Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленно. S&P 500 и Dow Jones снизились. Nasdaq увеличился благодаря повышению котировок акций крупных технологических компаний, которые опубликовали сильную квартальную отчетность.
При этом негативное... читать дальше
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27 апреля 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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27 апреля 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 101 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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27 апреля 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 6,76 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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27 апреля 2023 года 08:25
Производство сжиженного природного газа в России в марте 2023 года было максимальным за последние 12 месяцев, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики (Росстата).
"Сжиженного природного газа (СПГ) произведено 2,9 млн т, что на 2,8% меньше, чем... читать дальше
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27 апреля 2023 года 08:20
Доллар США начал торги на "Московской бирже" небольшим ростом, По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,77 руб. (+15,25 коп. к уровню предыдущего закрытия).
Через час торгов доллар слегка усилил рост, евро также умеренно дорожает. К 08:05 мск... читать дальше
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27 апреля 2023 года 08:16
Выработка электроэнергии на российских электростанциях в марте составила 105 млрд кВт.ч, что на 2,5% меньше показателя первого месяца весны 2022 года, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики (Росстата).
Из них ТЭС произвели 71,6 млрд кВт.ч... читать дальше
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27 апреля 2023 года 08:11
Европейские рынки акций завершили торги в среду снижением на опасениях негативного влияния на мировую экономику дальнейшего повышения процентных ставок ведущими центробанками, пишет Trading Economics.
Кроме того, вновь возникла обеспокоенность состоянием банковского... читать дальше
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27 апреля 2023 года 08:06
Росстат прекратил публикацию данных о нефтедобыче в России, свидетельствует представленный вчера доклад о промышленном производстве в 1-м квартале 2023 года.
Ранее ведомство ежемесячно предоставляло данные по добыче с учетом газового конденсата и без, но в нынешнем... читать дальше
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27 апреля 2023 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 апреля, составляет 81,6274 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,75 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 апреля, составляет 90,1436 руб. По сравнению с...
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27 апреля 2023 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
11:00
Индекс потребительского доверия к экономике... читать дальше
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26 апреля 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 46452,808 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 9,780 млрд руб., или на...
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26 апреля 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2017,0000000000002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1927 руб.
Минимальный курс евро составил 89,3575 руб., максимальный - 90,6375 руб. Было... читать дальше
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26 апреля 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 709 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,6167 руб.
Минимальный курс доллара США составил 81,4125 руб., максимальный - 81,7625 руб. Было... читать дальше
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