.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 81,6274 руб., евро - 90,1436 руб.
.
27 апреля 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 81,6274 руб., евро - 90,1436 руб.
|0
27 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 апреля, составляет 81,6274 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,75 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 апреля, составляет 90,1436 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,04 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
27 апреля 2023 года 08:47
Цены на нефть эталонных марок корректируются сегодня вверх после сильного падения в предыдущие дни. Снижение обусловлено опасениями относительно возможности рецессии в экономике США и сокращения спроса на топливо вследствие этого, пишет Trading Economics. Кроме того,... читать дальше
.27 апреля 2023 года 08:39
Правительство РФ обсуждает изменение параметров демпфера по бензину и дизельному топливу, скоро детали будут известны, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах попечительского совета Московского энергетического института (МЭИ). "Да", - сказал Новак, отвечая... читать дальше
.27 апреля 2023 года 08:32
Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленно. S&P 500 и Dow Jones снизились. Nasdaq увеличился благодаря повышению котировок акций крупных технологических компаний, которые опубликовали сильную квартальную отчетность. При этом негативное... читать дальше
.27 апреля 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.27 апреля 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 101 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.27 апреля 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 6,76 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.27 апреля 2023 года 08:25
Производство сжиженного природного газа в России в марте 2023 года было максимальным за последние 12 месяцев, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики (Росстата). "Сжиженного природного газа (СПГ) произведено 2,9 млн т, что на 2,8% меньше, чем... читать дальше
.27 апреля 2023 года 08:20
Доллар США начал торги на "Московской бирже" небольшим ростом, По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,77 руб. (+15,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар слегка усилил рост, евро также умеренно дорожает. К 08:05 мск... читать дальше
.27 апреля 2023 года 08:16
Выработка электроэнергии на российских электростанциях в марте составила 105 млрд кВт.ч, что на 2,5% меньше показателя первого месяца весны 2022 года, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики (Росстата). Из них ТЭС произвели 71,6 млрд кВт.ч... читать дальше
.27 апреля 2023 года 08:11
Европейские рынки акций завершили торги в среду снижением на опасениях негативного влияния на мировую экономику дальнейшего повышения процентных ставок ведущими центробанками, пишет Trading Economics. Кроме того, вновь возникла обеспокоенность состоянием банковского... читать дальше
.27 апреля 2023 года 08:06
Росстат прекратил публикацию данных о нефтедобыче в России, свидетельствует представленный вчера доклад о промышленном производстве в 1-м квартале 2023 года. Ранее ведомство ежемесячно предоставляло данные по добыче с учетом газового конденсата и без, но в нынешнем... читать дальше
.27 апреля 2023 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 апреля, составляет 81,6274 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,75 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 апреля, составляет 90,1436 руб. По сравнению с...
.27 апреля 2023 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 11:00 Индекс потребительского доверия к экономике... читать дальше
.26 апреля 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 26 апреля снизилась на 0,02% и составила 46452,808 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 46452,808 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 9,780 млрд руб., или на...
.26 апреля 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2017,0000000000002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1927 руб. Минимальный курс евро составил 89,3575 руб., максимальный - 90,6375 руб. Было... читать дальше
.26 апреля 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 709 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,6167 руб. Минимальный курс доллара США составил 81,4125 руб., максимальный - 81,7625 руб. Было... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.