ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 81,6274 руб., евро - 90,1436 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 27 апреля, составляет 90,1436 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,04 коп.

27 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 апреля, составляет 81,6274 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,75 коп.

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Цены на нефть эталонных марок корректируются сегодня вверх после сильного падения в предыдущие дни. Снижение обусловлено опасениями относительно возможности рецессии в экономике США и сокращения спроса на топливо вследствие этого, пишет Trading Economics. Кроме того,... Снижение обусловлено опасениями относительно возможности рецессии в экономике США и сокращения спроса на топливо вследствие этого, пишет Trading Economics. Кроме того,... читать дальше

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Правительство РФ обсуждает изменение параметров демпфера по бензину и дизельному топливу, скоро детали будут известны, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах попечительского совета Московского энергетического института (МЭИ). "Да", - сказал Новак, отвечая... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленно. S&P 500 и Dow Jones снизились. Nasdaq увеличился благодаря повышению котировок акций крупных технологических компаний, которые опубликовали сильную квартальную отчетность. При этом негативное... При этом негативное... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 101 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 6,76 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Производство сжиженного природного газа в России в марте 2023 года было максимальным за последние 12 месяцев, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики (Росстата). "Сжиженного природного газа (СПГ) произведено 2,9 млн т, что на 2,8% меньше, чем... "Сжиженного природного газа (СПГ) произведено 2,9 млн т, что на 2,8% меньше, чем... читать дальше

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Доллар США начал торги на "Московской бирже" небольшим ростом, По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,77 руб. (+15,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар слегка усилил рост, евро также умеренно дорожает. К 08:05 мск... Через час торгов доллар слегка усилил рост, евро также умеренно дорожает. К 08:05 мск... читать дальше

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Выработка электроэнергии на российских электростанциях в марте составила 105 млрд кВт.ч, что на 2,5% меньше показателя первого месяца весны 2022 года, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики (Росстата). Из них ТЭС произвели 71,6 млрд кВт.ч... Из них ТЭС произвели 71,6 млрд кВт.ч... читать дальше

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Европейские рынки акций завершили торги в среду снижением на опасениях негативного влияния на мировую экономику дальнейшего повышения процентных ставок ведущими центробанками, пишет Trading Economics. Кроме того, вновь возникла обеспокоенность состоянием банковского... Кроме того, вновь возникла обеспокоенность состоянием банковского... читать дальше

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Росстат прекратил публикацию данных о нефтедобыче в России, свидетельствует представленный вчера доклад о промышленном производстве в 1-м квартале 2023 года. Ранее ведомство ежемесячно предоставляло данные по добыче с учетом газового конденсата и без, но в нынешнем... Ранее ведомство ежемесячно предоставляло данные по добыче с учетом газового конденсата и без, но в нынешнем... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 апреля, составляет 81,6274 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,75 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 апреля, составляет 90,1436 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 апреля, составляет 90,1436 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 11:00 11:00 Индекс потребительского доверия к экономике... Индекс потребительского доверия к экономике... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 46452,808 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 9,780 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2017,0000000000002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1927 руб. Минимальный курс евро составил 89,3575 руб., максимальный - 90,6375 руб. Было... Минимальный курс евро составил 89,3575 руб., максимальный - 90,6375 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 709 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,6167 руб. Минимальный курс доллара США составил 81,4125 руб., максимальный - 81,7625 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 81,4125 руб., максимальный - 81,7625 руб. Было... читать дальше

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