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26 апреля 2023 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,762 руб.

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26 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 21 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,762 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,745 руб., максимальный - 11,782 руб. Было заключено 30815 сделок. Объем торгов составил 81445,03 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,754 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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