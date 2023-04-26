Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,1927 руб.

Минимальный курс евро составил 89,3575 руб., максимальный - 90,6375 руб. Было заключено 12885 сделок. Объем торгов составил 54109,39 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,26 руб. за евро.

26 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2017,0000000000002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1927 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 46452,808 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 9,780 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 709 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,6167 руб. Минимальный курс доллара США составил 81,4125 руб., максимальный - 81,7625 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 81,4125 руб., максимальный - 81,7625 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 21 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,762 руб. Минимальный курс юаня составил 11,745 руб., максимальный - 11,782 руб. Было заключено 30815 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,745 руб., максимальный - 11,782 руб. Было заключено 30815 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2017,0000000000002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1927 руб. Минимальный курс евро составил 89,3575 руб., максимальный - 90,6375 руб. Было... Минимальный курс евро составил 89,3575 руб., максимальный - 90,6375 руб. Было... читать дальше

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Россия в марте 2023 года увеличила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 26,5%, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики (Росстата). По сравнению с... По сравнению с... читать дальше

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Производство легковых автомобилей в России в 1-м квартале 2023 года снизилось в годовом выражении в 2,8 раза (на 64,6%), до 86,4 тыс. В марте их было выпущено 32,6 тыс. штук (-20,3% г/г) - столько же, как и в феврале, следует из данных Федеральной службы государственной... читать дальше

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В марте 2023 г. по сравнению с февралем цены производителей на бензин автомобильный в среднем стали выше на 35,6%, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Он подорожал во всех субъектах Российской Федерации, занимающихся... Он подорожал во всех субъектах Российской Федерации, занимающихся... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ с 18 по 24 апреля не изменились, неделей ранее (с 11 по 17 апреля) цены на бензин также не выросли, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). По отношению к началу года цены на бензин остались... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию с 18 по 24 апреля 2023 года выросли в среднем на 0,9%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). По сравнению с предыдущей неделей (рост с 11 по 17 апреля составил 0,7%) подорожание ускорилось. В том числе цены... В том числе цены... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России за март снизилась на 2,8%, или на 21,6 млн рублей, составив на 1 апреля 2023 г. 749,0 млн рублей, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В феврале долги по зарплате сократились на... читать дальше

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За период с 18 по 24 апреля 2023 года потребительские цены повысились на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Неделей ранее (с 11 по 17 апреля) потребительские цены выросли на 0,04%. С начала апреля цены выросли на 0,31%, с начала года повысились... С начала апреля цены выросли на 0,31%, с начала года повысились... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в небольшом минусе вслед за внешними фондовыми площадками и дешевеющей нефтью. Выросли акции ВТБ на корпоративных новостях. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снизились в среду, исключением стал Гонконг. Давление... Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снизились в среду, исключением стал Гонконг. Давление... читать дальше

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Курс биткойна может подскочить до $100 тыс. к концу 2024 года, прогнозирует Standard Chartered. Коллапс Silicon Valley Bank и других средних по размеру банков в США укрепил позиции биткойна как "децентрализованного, независимого и дефицитного цифрового актива", полагает... Коллапс Silicon Valley Bank и других средних по размеру банков в США укрепил позиции биткойна как "децентрализованного, независимого и дефицитного цифрового актива", полагает... читать дальше

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Трейдеры пересматривают прогнозы относительно действий Федеральной резервной системы по итогам следующего заседания, которое пройдет в начале мая, из-за сохранения напряженной ситуации в банковском секторе, сообщает MarketWatch. Около трети трейдеров (31,6%) уже не... Около трети трейдеров (31,6%) уже не... читать дальше

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Цены на уран на фоне растущих рисков сокращения предложения продолжили ралли и в конце апреля превысили $52 за фунт, пишет Trading Economics. Крупнейшие производители ядерной энергии - США, Франция, Япония, Великобритания и Канада - договорились о создании альянса и... Крупнейшие производители ядерной энергии - США, Франция, Япония, Великобритания и Канада - договорились о создании альянса и... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 612 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,6114 руб. Минимальный курс доллара США составил 81,46 руб., максимальный - 81,7525 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 81,46 руб., максимальный - 81,7525 руб. Было... читать дальше

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