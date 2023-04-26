Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,7629 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,752 руб., максимальный - 11,78 руб. Было заключено 2144 сделки. Объем торгов составил 6695,75 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,758 руб. за юань.

26 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7629 руб.

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ЦБ РФ с 27 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5215,69 (+29,07) руб./грамм; на серебро - 65,33 (-0,3) руб./грамм; на платину - 2834,33 (-26,15) руб./грамм; на палладий - 3920,82 (-130) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Министерство природы РФ определяет перспективные для изучения участки недр Якутии для того, чтобы увеличить бюджетное финансирование на их геологоразведку, сообщил министр природы РФ Александр Козлов журналистам по итогам совещания по вопросам недропользования в... читать дальше

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Нефтяной рынок снижается в среду, цена Brent опустилась ниже отметки $80 за баррель впервые с марта. Давление на котировки оказывают сигналы ослабления мировой экономики и уменьшения спроса на энергоресурсы. "Опасения в отношении перспектив спроса являются главной... "Опасения в отношении перспектив спроса являются главной... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 816 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 81,6274 руб. По... читать дальше

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Японская Honda Motor Co., поставившая целью к 2040 году выпускать исключительно электромобили и автомобили на топливных элементах, планирует заключать новые и укреплять существующие стратегические партнерства в сфере поставок аккумуляторов и сырья для их... читать дальше

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В четверг, 27 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 6,77 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 27 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В четверг, 27 апреля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 101 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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ПАО "Мегафон" полностью разместило выпуск 2-летних облигаций серии БО-002Р-03 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 19 апреля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9% годовых, в ходе маркетинга он... Сбор заявок на выпуск прошел 19 апреля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9% годовых, в ходе маркетинга он... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снизились в среду, исключением стал Гонконг. Давление на рынок оказывают растущие опасения новой волны банковского кризиса в США после публикации отчетности First Republic Bank, показавшей резкий отток средств... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 519 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,071 руб. Минимальный курс евро составил 89,5425 руб., максимальный - 90,4475 руб. Было заключено 4209... Минимальный курс евро составил 89,5425 руб., максимальный - 90,4475 руб. Было заключено 4209... читать дальше

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АО "Уральская сталь" (входит в группу "Загорского трубного завода", ЗТЗ) увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии БО-001Р-02 с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей и установило финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 10,6% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник... читать дальше

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Совет Федерации одобрил закон, который упрощает для РФ порядок взыскания имущества у недобросовестных иностранных инвесторов в рамках закона об инвестициях в стратегические хозяйственные общества. Документ в декабре 2022 г. внесло в парламент правительство. Согласно... Согласно... читать дальше

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Министерство финансов Ульяновской области установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 34005 объемом 3 млрд рублей на уровне 10,6% годовых, сообщается в материалах ведомства. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 11,03% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 11,03% годовых. Сбор... Сбор... читать дальше

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Россия в первом квартале этого года экспортировала 46,8 тыс. тонн продукции свиноводства, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в презентации Национального союза свиноводов, которую представил генеральный директор объединения Юрий Ковалев на... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,73 пункта (0,104%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2624,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2631,1 (+0,16%) пункта, минимальное - 2621,02 (-0,22%)... читать дальше

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