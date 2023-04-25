.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,991 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в марте составила 0,37%
Рост потребительских цен в марте замедлился до 0,37% после повышения на 0,46% в феврале, сообщил Росстат. Годовая инфляция составила 3,5% после 11% месяцем ранее. Инфляция оказалась выше ожиданий аналитиков, ожидавших рост цен на уровне 0,2%
 
Минфин может рассмотреть выделение группы мелких месторождений в рамках НДД
Минфин запросил у ассоциации независимых нефтедобывающих компаний (ННК) "Ассонефть" обоснование для возможного выделения мелких и сверхмелких месторождений в новую группу налога на дополнительный доход (НДД). Об этом говорится в ответе замдиректора...
 
Налоговые льгот для самозанятых предлагают продлить
Минэкономразвития поддерживает продление действия специального режима для самозанятых граждан после 2028 года, сообщили "Известиям" в пресс-службе ведомства. Такой формат деятельности соответствует запросам тех, кто ведет свое небольшое дело -...
 
Продолжительность DDoS-атак на российские IT-ресурсы сократилась
Продолжительность DDoS-атак на российские IT-ресурсы снижается. "Коммерсант" ознакомился с отчетом компании по защите от интернет-угроз Qrator Labs за первый квартал, посвященным хакерским DDoS-атакам (атака на сервер по модели "отказ в...
 
25 апреля 2023 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,991 руб.

 0  
25 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4987 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,991 руб.

Минимальный курс евро составил 89,5025 руб., максимальный - 95,825 руб. Было заключено 21180 сделок. Объем торгов составил 59324,17 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,5025 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
25 апреля 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 25 апреля снизилась на 0,33% и составила 46462,588 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 46462,588 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 153,359 млрд руб., или на...
.
25 апреля 2023 года 19:46
АБЗ-1 завершил размещение облигаций на 1,5 млрд рублей
О "Асфальтобетонный завод N1" (АБЗ-1) полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 20 апреля. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 13,75% годовых.

По...    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,7641 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 63 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7641 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,74 руб., максимальный - 11,86 руб. Было заключено 58608 сделок....    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,991 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4987 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,991 руб.

Минимальный курс евро составил 89,5025 руб., максимальный - 95,825 руб. Было заключено 21180...    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 81,5458 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2597 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,5458 руб.

Минимальный курс доллара США составил 81,11 руб., максимальный - 81,68 руб. Было заключено...    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 19:14
"ТГК-14" 28 апреля проведет сбор заявок на дебютные облигации объемом 1 млрд руб
ПАО "ТГК-14" 28 апреля с 11:00 до 15:00 планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 14,00-14,25%, что соответствует доходности к...    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 19:00
"Роскосмос" проинформировал партнеров о продлении участия РФ в проекте МКС до 2028 года
Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов проинформировал глав космических агентств стран-партнеров по проекту Международной космической станции (МКС) о продлении участия России в проекте до 2028 года, сообщает госкорпорация во вторник.

"Настоящим письмом информирую Вас о...    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 18:54
Индекс МосБиржи снизился на 0,3%, индекс РТС - на 0,7%
Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне негативных сигналов с внешних площадок и утратившей позитивный импульс нефти.

Во вторник в Азии наблюдалась негативная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei вырос на 0,1%, рынки Австралии закрыты...    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 18:47
Цены на нефть ускорили падение, Brent - ниже $81 за баррель
Цены на нефть ускорили падение вечером во вторник, трейдеры вновь опасаются банковского кризиса в США, который может негативно отразиться на спросе на топливо, отмечает MarketWatch.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:23 мск...    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 18:47
"Южуралзолото" установило ставку 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 10,05%
"Южуралзолото" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей на уровне 10,05% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению через 2,5 года в размере 10,30% годовых. Купоны полугодовые.

Сбор...    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 18:42
В первом квартале General Motors снизил чистую прибыль на 19%
Крупнейший американский автопроизводитель General Motors в первом квартале снизил чистую прибыль на 18,5% до $2,395 млрд, или $1,69 в расчете на акцию, по сравнению с $2,939 млрд, или $1,35 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. При этом прибыль без учета...    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 18:34
Продажи российской пшеницы на экспорт снизились до 1,7 млн тонн - минимум с ноября 2022 года
Объем экспортных продаж пшеницы крупными трейдерами, по данным на 25 апреля, сократился до 1,7 млн тонн против 2,4 млн т месяцем ранее, подсчитали аналитики "СовЭкона" с опорой на данные Национальной товарной биржи (НТБ).

Речь идет о заключенных, но не исполненных на...    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 18:26
"Эксперт РА" присвоило "ТГК-14" рейтинг на уровне ruBBB+, прогноз - "стабильный"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ПАО "ТГК-14" рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB+, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.

Сегодня же компания получила рейтинг от НКР на уровне BBB+.ru со стабильным...    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 18:18
ЕАБР установил премию к ставке RUONIA по бондам на 15 млрд руб. на уровне 2%
Евразийский банк развития (ЕАБР) определил размер спреда к RUONIA 5-летних облигаций серии 003Р-007 объемом 15 млрд рублей в размере 2% годовых (200 б.п.), говорится в сообщении финансовой организации.

Сбор заявок на выпуск прошел 25 апреля с 11:00 до 15:00...    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 18:17
Чистая прибыль "Балтики" выросла за 2022 год почти в 1,9 раза
Пивоваренная компания "Балтика", один из ведущих производителей пива в РФ, в 2022 году получила 9,952 млрд рублей чистой прибыли, что почти в 1,9 раза больше, чем в 2021 году, сообщается в отчетности компании.

Прибыль от продаж выросла до 10,6 млрд рублей с 4,1 млрд...    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 18:08
В ближайшие 5-10 лет мировая автопромышленность сократится менее чем до 10 игроков, считает президент XPeng
Число мировых автопроизводителей в ближайшие 5-10 лет сократится менее чем до десяти, ожидает президент китайской XPeng Брайан Гу.

По его мнению, рынок станет гораздо более концентрированным, и китайским компаниям потребуется продавать, в том числе за рубеж, не менее 3...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.