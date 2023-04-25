Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,0191 руб.

Минимальный курс евро составил 89,5775 руб., максимальный - 90,3 руб. Было заключено 3819 сделок. Объем торгов составил 12406,34 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,955 руб. за евро.

25 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5658 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,0191 руб.

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В среду, 26 апреля, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 111,23 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В среду, 26 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $41,31 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В среду, 26 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 25,16 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Правительство РФ отозвало из Госдумы законопроект, предусматривающий пакет налоговых изменений, в том числе и для работающих из-за рубежа россиян, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства. "В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до... "В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5658 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,0191 руб. Минимальный курс евро составил 89,5775 руб., максимальный - 90,3 руб. Было заключено 3819... Минимальный курс евро составил 89,5775 руб., максимальный - 90,3 руб. Было заключено 3819... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снизились во вторник, исключением стал японский индикатор. Трейдеры ждут публикации на этой неделе ряда важных статданных, которые могут повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС). В... Трейдеры ждут публикации на этой неделе ряда важных статданных, которые могут повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС). В... читать дальше

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Американская McDonald's Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, увеличила чистую прибыль в первом квартале 2023 года в 1,6 раза до $1,8 млрд по сравнению с $1,1 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $2,45 с... читать дальше

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ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) 26 апреля планирует начать размещение облигаций серий 01-КИ, 02-КИ и 03-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями общим объемом 6,1 млрд рублей, говорится в сообщениях эмитента. Выпуски будут размещаться по закрытой... Выпуски будут размещаться по закрытой... читать дальше

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"Совкомфлот" перевозит порядка 14% от общего объёма экспорта энергоносителей из российских морских портов, сообщил генеральный директор СКФ Игорь Тонковидов в ходе Национального нефтегазового форума. Согласно презентации, общий объём экспорта нефти и газа из портов РФ в... Согласно презентации, общий объём экспорта нефти и газа из портов РФ в... читать дальше

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В первом квартале General Electric Co. получила скорректированную прибыль в размере 27 центов на акцию по сравнению с убытком в 9 центов на акцию за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали прибыль на уровне 14 центов на... читать дальше

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"Южуралзолото" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 10,05% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению через 2,5 года в размере... Ориентиру соответствует доходность к погашению через 2,5 года в размере... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,61 пункта (0,478%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2622,82 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2641,88 (+0,24%) пункта,... читать дальше

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Конституционный суд РФ признал не соответствующими Основному закону нормы статей 32 и 57 Жилищного кодекса РФ, которые на практике допускают отказ малоимущим собственникам непригодного жилья во внеочередном предоставлении жилых помещений. Постановление опубликовано на... Постановление опубликовано на... читать дальше

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АО АПРИ "Флай Плэнинг" установило ставку 1-го купона 4-летнего выпуска облигаций серии БО-002Р-02 с офертой через 2 года объемом 750 млн рублей в размере 18% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 19,25% годовых.... Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 19,25% годовых.... читать дальше

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Турпоток в Москву по итогам 2023 года прогнозировать пока преждевременно, но число путешественников ожидается не ниже прошлогоднего, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму столицы Евгений... читать дальше

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Министерство финансов Ульяновской области установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 34005 объемом 3 млрд рублей на уровне 10,6% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в... Ориентиру соответствует доходность к погашению в... читать дальше

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