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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,7639 руб.
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25 апреля 2023 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,7639 руб.
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25 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 119 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7639 руб. Минимальный курс юаня составил 11,74 руб., максимальный - 11,797 руб. Было заключено 3015 сделок. Объем торгов составил 9295,64 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,778 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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