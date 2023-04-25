25 апреля 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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25 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Февраль 2023
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Апрель 2023
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Март 2023
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25 апреля 2023 года 15:30
В среду, 26 апреля, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 111,23 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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25 апреля 2023 года 15:30
В среду, 26 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $41,31 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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25 апреля 2023 года 15:30
В среду, 26 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 25,16 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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25 апреля 2023 года 15:22
Правительство РФ отозвало из Госдумы законопроект, предусматривающий пакет налоговых изменений, в том числе и для работающих из-за рубежа россиян, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.
"В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до... читать дальше
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25 апреля 2023 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5658 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,0191 руб.
Минимальный курс евро составил 89,5775 руб., максимальный - 90,3 руб. Было заключено 3819... читать дальше
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25 апреля 2023 года 15:14
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снизились во вторник, исключением стал японский индикатор.
Трейдеры ждут публикации на этой неделе ряда важных статданных, которые могут повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС). В... читать дальше
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25 апреля 2023 года 15:07
Американская McDonald's Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, увеличила чистую прибыль в первом квартале 2023 года в 1,6 раза до $1,8 млрд по сравнению с $1,1 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $2,45 с... читать дальше
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25 апреля 2023 года 15:01
ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) 26 апреля планирует начать размещение облигаций серий 01-КИ, 02-КИ и 03-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями общим объемом 6,1 млрд рублей, говорится в сообщениях эмитента.
Выпуски будут размещаться по закрытой... читать дальше
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25 апреля 2023 года 14:58
"Совкомфлот" перевозит порядка 14% от общего объёма экспорта энергоносителей из российских морских портов, сообщил генеральный директор СКФ Игорь Тонковидов в ходе Национального нефтегазового форума.
Согласно презентации, общий объём экспорта нефти и газа из портов РФ в... читать дальше
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25 апреля 2023 года 14:50
В первом квартале General Electric Co. получила скорректированную прибыль в размере 27 центов на акцию по сравнению с убытком в 9 центов на акцию за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали прибыль на уровне 14 центов на... читать дальше
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25 апреля 2023 года 14:48
"Южуралзолото" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 10,05% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению через 2,5 года в размере... читать дальше
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25 апреля 2023 года 14:45
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,61 пункта (0,478%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2622,82 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2641,88 (+0,24%) пункта,... читать дальше
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25 апреля 2023 года 14:41
Конституционный суд РФ признал не соответствующими Основному закону нормы статей 32 и 57 Жилищного кодекса РФ, которые на практике допускают отказ малоимущим собственникам непригодного жилья во внеочередном предоставлении жилых помещений.
Постановление опубликовано на... читать дальше
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25 апреля 2023 года 14:36
АО АПРИ "Флай Плэнинг" установило ставку 1-го купона 4-летнего выпуска облигаций серии БО-002Р-02 с офертой через 2 года объемом 750 млн рублей в размере 18% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 19,25% годовых.... читать дальше
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25 апреля 2023 года 14:33
Турпоток в Москву по итогам 2023 года прогнозировать пока преждевременно, но число путешественников ожидается не ниже прошлогоднего, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму столицы Евгений... читать дальше
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25 апреля 2023 года 14:30
Министерство финансов Ульяновской области установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 34005 объемом 3 млрд рублей на уровне 10,6% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в... читать дальше
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