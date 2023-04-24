Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,4533 руб.

Минимальный курс евро составил 89,1375 руб., максимальный - 89,9875 руб. Была заключена 6281 сделка. Объем торгов составил 20518,45 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,49 руб. за евро.

24 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1354 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,4533 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 46615,947 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 133,460 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2292 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,2861 руб. Минимальный курс доллара США составил 80,79 руб., максимальный - 81,825 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 80,79 руб., максимальный - 81,825 руб. Было заключено... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно. Игроки выборочно фиксировали прибыль на фоне негативных сигналов с внешних площадок и новых антироссийских санкций. Индекс МосБиржи снизился на фоне укрепления рубля в налоговый период, В Азии в понедельник на рынках... В Азии в понедельник на рынках... читать дальше

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Бизнес и Минфин РФ продолжают "шлифовку" поправок в Налоговый кодекс РФ, связанных с введением разового сбора из сверхприбыли за финансово успешные 2021-2022 годы, при том что основные условия так называемого windfall tax, в том числе финальный общий размер выплат на уровне 300... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок повышаются вечером в понедельник на фоне ослабления доллара. Индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, сокращается в ходе торгов на 0,32%, что повышает привлекательность нефти для держателей... Индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, сокращается в ходе торгов на 0,32%, что повышает привлекательность нефти для держателей... читать дальше

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Проблема лимита госдолга США начинает вызывать беспокойство на Уолл-стрит, поскольку американские законодатели по-прежнему далеки от соглашения, которое позволило бы повысить потолок с текущего уровня в $31,4 трлн, пишет Politico. Минфин США уже летом может исчерпать возможности... читать дальше

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Банк России согласовал по второму чтению редакцию законопроекта о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкортостане и Татарстане и надеется на его принятие в весеннюю сессию, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. "Мы... "Мы... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2541 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,3213 руб. Минимальный курс доллара США составил 80,7875 руб., максимальный - 81,86 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 80,7875 руб., максимальный - 81,86 руб. Было... читать дальше

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Французский производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA стал первой европейской компанией с капитализацией не менее $500 млрд, отмечает MarketWatch. Рыночная стоимость LVMH в ходе торгов в понедельник достигала 452,2 млрд евро ($500,5 млрд),... Рыночная стоимость LVMH в ходе торгов в понедельник достигала 452,2 млрд евро ($500,5 млрд),... читать дальше

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Свыше 1 тыс. менеджеров и членов советов директоров приобрели акции своих компаний в США в марте, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской фирмы Washington Service. Сделки касаются более чем 600 компаний - максимального числа с мая 2022 года, как и... читать дальше

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Американские фондовые индексы поднимаются в понедельник, трейдеры ждут публикации квартальных отчетов крупных технологических компаний, а также предварительных данных о динамике ВВП США за первый квартал. Эксперты в среднем ожидают, что темпы роста американской... Эксперты в среднем ожидают, что темпы роста американской... читать дальше

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Прогноз правительства РФ по инфляции в 2023 году в 5,3% является взвешенным, несмотря на существование проинфляционных рисков, они пока не реализовались и сейчас нет признаков их реализации в будущем, сказал журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, комментируя... читать дальше

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4 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-447 на 44 млрд 451,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Краснодарский край стал лидером спроса на майские праздники, однако продажи туров и на кубанские курорты, и в Крым снизились на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора... читать дальше

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Акционеры "НОВАТЭКа" проголосовали за выплату финальных дивидендов за 2022 год в размере 60,58 рубля на акцию, без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия в размере 45 рублей на акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 3 мая. Таким... Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 3 мая. Таким... читать дальше

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О "Аквилон-Лизинг" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии БО-02-001P объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,5% годовых, купоны квартальные. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,5% годовых, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по... По выпуску будет предусмотрена амортизация: по... читать дальше

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