24 апреля 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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24 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Апрель 2023
Это автоматическое сообщение.
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24 апреля 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 46615,947 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 133,460 млрд руб., или на...
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24 апреля 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2292 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,2861 руб.
Минимальный курс доллара США составил 80,79 руб., максимальный - 81,825 руб. Было заключено... читать дальше
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24 апреля 2023 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно. Игроки выборочно фиксировали прибыль на фоне негативных сигналов с внешних площадок и новых антироссийских санкций. Индекс МосБиржи снизился на фоне укрепления рубля в налоговый период,
В Азии в понедельник на рынках... читать дальше
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24 апреля 2023 года 18:46
Бизнес и Минфин РФ продолжают "шлифовку" поправок в Налоговый кодекс РФ, связанных с введением разового сбора из сверхприбыли за финансово успешные 2021-2022 годы, при том что основные условия так называемого windfall tax, в том числе финальный общий размер выплат на уровне 300... читать дальше
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24 апреля 2023 года 18:38
Цены на нефть эталонных марок повышаются вечером в понедельник на фоне ослабления доллара.
Индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, сокращается в ходе торгов на 0,32%, что повышает привлекательность нефти для держателей... читать дальше
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24 апреля 2023 года 18:16
Проблема лимита госдолга США начинает вызывать беспокойство на Уолл-стрит, поскольку американские законодатели по-прежнему далеки от соглашения, которое позволило бы повысить потолок с текущего уровня в $31,4 трлн, пишет Politico. Минфин США уже летом может исчерпать возможности... читать дальше
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24 апреля 2023 года 18:07
Банк России согласовал по второму чтению редакцию законопроекта о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкортостане и Татарстане и надеется на его принятие в весеннюю сессию, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
"Мы... читать дальше
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24 апреля 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2541 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,3213 руб.
Минимальный курс доллара США составил 80,7875 руб., максимальный - 81,86 руб. Было... читать дальше
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24 апреля 2023 года 17:53
Французский производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA стал первой европейской компанией с капитализацией не менее $500 млрд, отмечает MarketWatch.
Рыночная стоимость LVMH в ходе торгов в понедельник достигала 452,2 млрд евро ($500,5 млрд),... читать дальше
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24 апреля 2023 года 17:41
Свыше 1 тыс. менеджеров и членов советов директоров приобрели акции своих компаний в США в марте, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской фирмы Washington Service. Сделки касаются более чем 600 компаний - максимального числа с мая 2022 года, как и... читать дальше
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24 апреля 2023 года 17:14
Американские фондовые индексы поднимаются в понедельник, трейдеры ждут публикации квартальных отчетов крупных технологических компаний, а также предварительных данных о динамике ВВП США за первый квартал.
Эксперты в среднем ожидают, что темпы роста американской... читать дальше
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24 апреля 2023 года 17:02
Прогноз правительства РФ по инфляции в 2023 году в 5,3% является взвешенным, несмотря на существование проинфляционных рисков, они пока не реализовались и сейчас нет признаков их реализации в будущем, сказал журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, комментируя... читать дальше
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24 апреля 2023 года 16:58
4 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-447 на 44 млрд 451,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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24 апреля 2023 года 16:43
Краснодарский край стал лидером спроса на майские праздники, однако продажи туров и на кубанские курорты, и в Крым снизились на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора... читать дальше
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24 апреля 2023 года 16:35
Акционеры "НОВАТЭКа" проголосовали за выплату финальных дивидендов за 2022 год в размере 60,58 рубля на акцию, без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия в размере 45 рублей на акцию.
Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 3 мая. Таким... читать дальше
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24 апреля 2023 года 16:25
О "Аквилон-Лизинг" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии БО-02-001P объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,5% годовых, купоны квартальные.
По выпуску будет предусмотрена амортизация: по... читать дальше
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