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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,3984 руб.
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21 апреля 2023 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,3984 руб.

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21 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 484 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,3984 руб.

Минимальный курс евро составил 89,0275 руб., максимальный - 89,75 руб. Было заключено 8598 сделок. Объем торгов составил 29408,06 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,75 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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