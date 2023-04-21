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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,3984 руб.
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21 апреля 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,3984 руб.
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21 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 484 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,3984 руб. Минимальный курс евро составил 89,0275 руб., максимальный - 89,75 руб. Было заключено 8598 сделок. Объем торгов составил 29408,06 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,75 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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