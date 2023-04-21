Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,812 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,778 руб., максимальный - 11,847 руб. Было заключено 26443 сделки. Объем торгов составил 77290,12 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,819 руб. за юань.

21 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 259 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,812 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 46482,488 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 389,738 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 484 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,3984 руб. Минимальный курс евро составил 89,0275 руб., максимальный - 89,75 руб. Было заключено 8598 сделок.... Минимальный курс евро составил 89,0275 руб., максимальный - 89,75 руб. Было заключено 8598 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 556 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,5153 руб. Минимальный курс доллара США составил 81,25 руб., максимальный - 81,815 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 81,25 руб., максимальный - 81,815 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 259 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,812 руб. Минимальный курс юаня составил 11,778 руб., максимальный - 11,847 руб. Было заключено 26443 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,778 руб., максимальный - 11,847 руб. Было заключено 26443 сделки.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в пятницу в незначительном плюсе. Внешние фондовые площадки демонстрировали разнополярную динамику из-за опасений дальнейшего ужесточения монетарной политики мировыми центробанками. В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов... В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов... читать дальше

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Минфин РФ подготовил законопроект, устанавливающий особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей, занимающихся старательской деятельностью, сообщило ведомство. Документ, разработанный в связи с планируемым принятием закона "О старательской деятельности"... Документ, разработанный в связи с планируемым принятием закона "О старательской деятельности"... читать дальше

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Минфин готовит предложения по изъятию из национального режима отдельных направлений закупок ряда госкомпаний, что позволит для последних вводить ограничения и запреты на закупку иностранной продукции, устанавливать преференции для российской, заявил заместитель директора... читать дальше

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Международный совет по зерну (МСЗ) в апрельском обзоре повысил прогноз сбора зерна в РФ в этом году до 125,5 млн тонн со 124,3 млн тонн, которые прогнозировались в марте. Экспорт зерна в будущем сельхозгоду (июль 2023-го - июнь 2024 г.), по новой оценке МСЗ, составит... Экспорт зерна в будущем сельхозгоду (июль 2023-го - июнь 2024 г.), по новой оценке МСЗ, составит... читать дальше

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Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) может начать постепенное сворачивание некоторых стимулирующих программ, введенных в период пандемии COVID-19. Многие из целевых программ, активно использовавшихся с 2020 года в отдельных сферах экономики, были временными,... Многие из целевых программ, активно использовавшихся с 2020 года в отдельных сферах экономики, были временными,... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок в пятницу вечером продолжают повышаться, однако близки к завершению недели в минусе впервые за последние 5 недель на фоне опасений в отношении экономических перспектив и спроса, отмечает MarketWatch. Котировки июньских фьючерсов на сорт... Котировки июньских фьючерсов на сорт... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "ОГК-2" по РСБУ в 2022 г. снизилась на 43,3% по сравнению с 2021 г., до 12,1 млрд руб., следует из отчета компании. Такое снижение прибыли связано с ростом прочих расходов до 12,5 млрд руб. против 2,5 млрд руб. годом ранее, следует из... Такое снижение прибыли связано с ростом прочих расходов до 12,5 млрд руб. против 2,5 млрд руб. годом ранее, следует из... читать дальше

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Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году на 2 млн тонн из-за погодных условий. Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько, новый прогноз составляет 84 млн тонн против прежних 86 млн... Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько, новый прогноз составляет 84 млн тонн против прежних 86 млн... читать дальше

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Совет Евразийской экономической комиссии утвердил дорожную карту по внедрению в ЕАЭС механизма отслеживания перевозок с использованием навигационных пломб, согласно которой начать отслеживание перевозок в ЕАЭС планируется в 2024 г., сообщила официальный представитель ЕЭК Ия... читать дальше

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ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") в 2022 году увеличило выручку по РСБУ на 19% по сравнению с предшествующим годом - до 897,556 млн рублей, сообщается в отчетности компании. Это наилучший показатель выручки пароходства... Это наилучший показатель выручки пароходства... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 334 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,5754 руб. Минимальный курс доллара США составил 81,25 руб., максимальный - 81,7975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 81,25 руб., максимальный - 81,7975 руб. Было... читать дальше

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Акции "Мосэнерго" вечером в пятницу растут в цене более чем на 2% после выхода отчета компании по РСБУ за 2022 год и дивидендных новостей. На Московской бирже к 17:40 мск акции "Мосэнерго" выросли до 2,3 рубля (+2,1%), объем торгов превысил 154,8 млн... На Московской бирже к 17:40 мск акции "Мосэнерго" выросли до 2,3 рубля (+2,1%), объем торгов превысил 154,8 млн... читать дальше

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