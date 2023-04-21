21 апреля 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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21 апреля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 24.04 по 30.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|24.04.2023
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Апрель 2023
|25.04.2023
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Февраль 2023
|25.04.2023
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Апрель 2023
|25.04.2023
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Март 2023
|26.04.2023
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Апрель 2023
|26.04.2023
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Март 2023
|26.04.2023
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Март 2023
|26.04.2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 15 по 21 апреля
|27.04.2023
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Апрель 2023
|27.04.2023
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Апрель 2023
|27.04.2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 09 по 15 апреля
|27.04.2023
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 02 по 08 апреля
|27.04.2023
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Апрель 2023
|28.04.2023
|09:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|I квартал 2023
|28.04.2023
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Март 2023
|28.04.2023
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Март 2023
|28.04.2023
|10:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|I квартал 2023
|28.04.2023
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Апрель 2023
|28.04.2023
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Апрель 2023
|28.04.2023
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Февраль 2023
|28.04.2023
|12:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|I квартал 2023
|28.04.2023
|13:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|I квартал 2023
|28.04.2023
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Март 2023
|28.04.2023
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Апрель 2023
|28.04.2023
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Февраль 2023
|28.04.2023
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Апрель 2023
|28.04.2023
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Апрель 2023
Это автоматическое сообщение.
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21 апреля 2023 года 17:15
В течение ближайшей недели с 24.04 по 30.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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21 апреля 2023 года 17:06
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21 апреля 2023 года 17:00
Во вторник, 25 апреля, в Италии праздник - День освобождения от фашизма.
В субботу, 29 апреля, в Японии праздник - День Сёва.
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Это автоматическое сообщение.
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Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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21 апреля 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 22 по 28 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
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В течение ближайшей недели с 22 по 28 апреля ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций.
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Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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