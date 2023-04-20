Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,8536 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,837 руб., максимальный - 11,87 руб. Было заключено 2379 сделок. Объем торгов составил 6485,75 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,85 руб. за юань.

20 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 202 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8536 руб.

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Банк России поддерживает введение ограничений на торговлю ценными бумагами американских компаний военно-промышленного комплекса (ВПК) на российских биржах, направил свои предложения в соответствующие госорганы, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 438,99999999999994 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,4953 руб. Минимальный курс евро составил 89,2825 руб., максимальный - 89,85 руб. Было... Минимальный курс евро составил 89,2825 руб., максимальный - 89,85 руб. Было... читать дальше

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Акции "ЛУКОЙЛа" в ходе торгов на Московской бирже в четверг выросли на 3,3% (до 4690 рублей за штуку) на новостях о дивидендах за 2022 год. Совет директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере 438 рублей... Совет директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере 438 рублей... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг продемонстрировали незначительные и разнонаправленные изменения. Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых, на пять лет... Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых, на пять лет... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,77 пункта (0,145%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2610,32 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2610,37... читать дальше

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Пространство для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) возникнет при снижении проинфляционных рисков. "Чтобы возникло пространство для дальнейшего снижения ставки, необходимо, чтобы проинфляционные риски снизились", - говорится в тексте речи председателя Банка... "Чтобы возникло пространство для дальнейшего снижения ставки, необходимо, чтобы проинфляционные риски снизились", - говорится в тексте речи председателя Банка... читать дальше

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"Зарубежнефть" планирует в 2025 году начать добычу газа и газового конденсата на блоке Tuna в Индонезии, сообщается в отчете дочернего ООО "ЗН Азия". Компания продолжает геологоразведку в пределах данного месторождения. "При реализации положительного сценария на данном... Компания продолжает геологоразведку в пределах данного месторождения. "При реализации положительного сценария на данном... читать дальше

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Цены на электроэнергию в Нидерландах опускались до отрицательного уровня на торгах в среду из-за избытка предложения, генерируемого возобновляемыми источниками энергии. Стоимость электроэнергии опускалась до минус 739,96 евро за мегаватт-час в ходе торгов на бирже Epex... Стоимость электроэнергии опускалась до минус 739,96 евро за мегаватт-час в ходе торгов на бирже Epex... читать дальше

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Вице-премьер РФ - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития, Минэкономразвития и Минфину проанализировать работу территорий с преференциальными режимами и представить в правительство РФ предложения о продлении срока действия тех из них, которые... читать дальше

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Банк России готов рассмотреть идею расплачиваться с уходящими нерезидентами специальными облигациями, привязанными к замороженным активам РФ, но в этом вопросе есть ряд нюансов, эта тема требует дополнительного обсуждения, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на... читать дальше

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Европейские фондовые индексы снижаются в четверг второй день подряд, инвесторы оценивают статданные и отчетности компаний. Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции в апреле опустился до 101 пункта по сравнению со 104 пунктами в предыдущий месяц, сообщило... Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции в апреле опустился до 101 пункта по сравнению со 104 пунктами в предыдущий месяц, сообщило... читать дальше

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Группа депутатов внесла в парламент поправки в закон об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в сфере цифровых инноваций, которые позволяют ЦБ создать экспериментальную площадку для использования криптовалют и цифровых финансовых активов (ЦФА) в международных расчетах.... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 20,15 пункта (0,773%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2586,4 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2606,75 (+0,01%) пункта,... читать дальше

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Банк России установил лимит в размере 300 тыс. руб. в месяц для пополнения кошелька с цифровыми рублями, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе рассмотрения отчета регулятора за 2022 год в Госдуме. "Переводы в цифровых рублях будут для людей абсолютно бесплатными.... "Переводы в цифровых рублях будут для людей абсолютно бесплатными.... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 13 апреля по 20 апреля) - 82,7162 руб. за доллар, максимальное значение - 83,9621 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 1,22 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 81/82,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 15 коп., средний...

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