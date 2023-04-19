Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,8295 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,796 руб., максимальный - 11,889 руб. Было заключено 31756 сделок. Объем торгов составил 72669,06 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,855 руб. за юань.

19 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 168 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8295 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 46317,163 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 159,113 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 972,0000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,454 руб. Минимальный курс евро составил 89,1575 руб., максимальный - 89,895 руб. Было заключено... Минимальный курс евро составил 89,1575 руб., максимальный - 89,895 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1295 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,7124 руб. Минимальный курс доллара США составил 81,45 руб., максимальный - 81,91 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 81,45 руб., максимальный - 81,91 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 168 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8295 руб. Минимальный курс юаня составил 11,796 руб., максимальный - 11,889 руб. Было заключено 31756... Минимальный курс юаня составил 11,796 руб., максимальный - 11,889 руб. Было заключено 31756... читать дальше

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Цены производителей на бензин в РФ в марте 2023 года существенно увеличились относительно предыдущего месяца - на 35,6%, после того, как в феврале выросли на 3,6%, следует из сообщения Федеральной службы государственной статистики (Росстат). В февральской статистике по... В февральской статистике по... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ с 11 по 17 апреля не изменились, неделей ранее рост с 4 по 10 апреля составил всего 0,01%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). По отношению к началу года цены на бензин остались неизменными. Стоимость... Стоимость... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию с 11 по 17 апреля 2023 года выросли в среднем на 0,7%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). По сравнению с предыдущей неделей (рост на 0,3%) подорожание ускорилось. В том числе цены выросли: В том числе цены выросли: - на... - на... читать дальше

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За период с 11 по 17 апреля 2023 года потребительские цены повысились на 0,04%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Неделей ранее (с 4 по 10 апреля) потребительские цены выросли на 0,11%. С начала апреля цены выросли на 0,21%, с начала года повысились... С начала апреля цены выросли на 0,21%, с начала года повысились... читать дальше

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Цены производителей промышленных товаров в РФ в марте 2023 года выросли на 2,6% относительно февраля (рост на 0,9%), говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). За январь-март цены также выросли на 2,6%. За январь-март цены также выросли на 2,6%. В годовом выражении цены... В годовом выражении цены... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне ухудшения внешней конъюнктуры. На рынках Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,05%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%;... На рынках Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,05%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%;... читать дальше

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Цены на золото снижаются в среду на фоне укрепления доллара и находятся вблизи психологически важной отметки в $2 тыс. за унцию, пишет MarketWatch. Котировки июньских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 18:11 мск упали на 0,6%, до $2006,9 за тройскую... Котировки июньских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 18:11 мск упали на 0,6%, до $2006,9 за тройскую... читать дальше

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Отгрузки угля по сети железных дорог в большинстве сибирских угольных регионов увеличились в январе-феврале, говорится в обзоре ЦБ по региональной экономике. В частности, в регионах Восточной Сибири рост составил 6% в годовом выражении, в Новосибирской области - 12%.... В частности, в регионах Восточной Сибири рост составил 6% в годовом выражении, в Новосибирской области - 12%.... читать дальше

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Турецкое управление по вопросам конкуренции одобрило сделку ПАО "Татнефть" по приобретению топливной компании Aytemiz Fuel Distribution Inc. (Aytemiz Akaryakit, Турция). "Одобрено приобретение ПАО "Татнефть" единоличного контроля над компанией Aytemiz Fuel Distribution... "Одобрено приобретение ПАО "Татнефть" единоличного контроля над компанией Aytemiz Fuel Distribution... читать дальше

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Объем добычи нефти в дальневосточном регионе в феврале-марте продолжил расти, основной вклад внесло восстановление в конце февраля ежесуточного объема добычи на одном из шельфовых проектов в Сахалинской области до досанкционного уровня, говорится в оперативном докладе... читать дальше

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Металлургические заводы в Сибири в январе-феврале 2023 года увеличили объемы продаж и, как следствие, сократили запасы готовой продукции, накопленные с начала введения санкций в 2022 году, говорится в обзоре ЦБ РФ по региональной экономике. По мнению металлургов,... По мнению металлургов,... читать дальше

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Индия в феврале импортировала 23,15 млн тонн нефти, сообщило министерство торговли страны. Месяцем ранее страна закупила 20,605 млн тонн нефти. Таким образом, рост импорта месяц к месяцу составил 12,3%. По отношению к февралю 2022 года поставки выросли на... Месяцем ранее страна закупила 20,605 млн тонн нефти. Таким образом, рост импорта месяц к месяцу составил 12,3%. По отношению к февралю 2022 года поставки выросли на... читать дальше

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