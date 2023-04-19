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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 апреля в размере 81,6549 руб.
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19 апреля 2023 года 16:08
ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 апреля в размере 81,6549 руб.
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19 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 апреля, составляет 81,6549 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,21 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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