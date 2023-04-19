ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 апреля в размере 81,6549 руб.

19 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 апреля, составляет 81,6549 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,21 коп.

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Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 14 апреля, вырос впервые за шесть недель на фоне подъема доходности американских гособлигаций, свидетельствуют данные Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association,... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52005 с погашением 11 мая 2033 года составила 95,0177% от номинала, что соответствует доходности 3,1% годовых, говорится в сообщении Московской биржи. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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Совет директоров "Северстали" на заседании 19 апреля рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в сообщении компании. Годовое собрание пройдет в заочной форме 9 июня, закрытие реестр на участие - 15... Годовое собрание пройдет в заочной форме 9 июня, закрытие реестр на участие - 15... читать дальше

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Госдума приняла в третьем чтении закон, который упрощает процедуру подтверждения применения нулевой ставки НДС компаниями и ИП при экспорте товаров в адрес иностранных физических лиц со складов, расположенных в странах дальнего зарубежья (т.е. не входящих в... читать дальше

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ЦБ РФ с 20 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5248,95 (+13,45) руб./грамм; на серебро - 65,87 (-0,74) руб./грамм; на платину - 2816,91 (+49,02) руб./грамм; на палладий - 4273,93 (+286,07) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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РФ в настоящее время полностью обеспечена крупяными культурами, ситуация на рынке стабильная. В новом сезоне их сбор может вырасти, прогнозирует генеральный директор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко. "По всем крупам, в том числе и по рису, у нас полная... "По всем крупам, в том числе и по рису, у нас полная... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,57 пункта (0,213%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2610,05 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2629,01... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 апреля, составляет 81,6549 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,21 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 апреля, составляет 89,3736 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,77 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,24/83,13 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 29 коп., Cредний курс продажи...

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Госдума приняла в третьем чтении закон, который устанавливает дисконт цены российской нефти Urals к бенчмарку Brent в расчет налога на добавленный доход (НДД), а также экспортной пошлины на нефть, по аналогии с ранее введенным дисконтом в расчет налога на добычу полезных... читать дальше

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Morgan Stanley, один из крупнейших банков США, в первом квартале снизил чистую прибыль на 19% до $3,033 млрд по сравнению с $3,715 млрд за тот же период прошлого года, в расчете на акцию - до $1,7 с $2,02. Выручка уменьшилась на 2% до $14,517 млрд против $14,801 млрд... Выручка уменьшилась на 2% до $14,517 млрд против $14,801 млрд... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 720 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 81,6549 руб. По... читать дальше

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ФПК "Гарант-инвест" с 11:00 10 мая до 16:00 МСК 12 мая проведет сбор заявок инвесторов на 2-летние облигации серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 12,75-13,00% годовых, что... Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 12,75-13,00% годовых, что... читать дальше

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Минцифры РФ предлагает прописать в правительственных директивах для госкомпаний обязательство к 2025 году полностью перейти на отечественное ПО в нишах, где есть зрелые решения и конкуренция, заявил глава министерства Максут Шадаев. "По зрелым продуктам мы можем в... "По зрелым продуктам мы можем в... читать дальше

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В четверг, 20 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $349 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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