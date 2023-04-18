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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 46158,050 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 282,732 млрд руб., или на...

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Банк России зарегистрировал программу серии 005Р и 11 выпусков облигаций ГТЛК, размещаемых в рамках программы, на сумму 136 млрд рублей, следует из материалов регулятора и релиза эмитента. Программе присвоен регистрационный номер 4-32432-Н-003P, выпускам бондов 005Р-01 -... Программе присвоен регистрационный номер 4-32432-Н-003P, выпускам бондов 005Р-01 -... читать дальше

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сковская биржа зарегистрировала облигации ООО "Агротек" серии БО-02 объемом 115 млн рублей и сроком обращения 4,2 года и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-00094-L. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-00094-L. По... По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 433 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,5829 руб. Минимальный курс доллара США составил 81,2125 руб., максимальный - 81,9475 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 81,2125 руб., максимальный - 81,9475 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 52 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8463 руб. Минимальный курс юаня составил 11,785 руб., максимальный - 11,896 руб. Было заключено 34407 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,785 руб., максимальный - 11,896 руб. Было заключено 34407 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 474 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,5512 руб. Минимальный курс евро составил 89 руб., максимальный - 89,7675 руб. Было заключено 7560 сделок.... Минимальный курс евро составил 89 руб., максимальный - 89,7675 руб. Было заключено 7560 сделок.... читать дальше

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Московская биржа зарегистрировала 3-летний выпуск облигаций ОАО "Асфальтобетонный завод N1" (АБЗ-1) серии 001Р-04 объемом до 1,5 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок. Во вторник в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций. Экономика КНР в 1-м квартале увеличилась на 4,5% в годовом выражении. Темпы роста существенно ускорились... Во вторник в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций. Экономика КНР в 1-м квартале увеличилась на 4,5% в годовом выражении. Темпы роста существенно ускорились... читать дальше

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ООО "МВ финанс" (эмитент облигаций группы "М.Видео - Эльдорадо") установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций с 2-летней офертой серии 001Р-04 объемом 7 млрд рублей на уровне 13,05%, говорится в сообщении компании. По выпуску предусмотрены квартальные... По выпуску предусмотрены квартальные... читать дальше

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Volkswagen AG инвестирует 1 млрд евро в создание новой компании, которая будет специализироваться на НИОКР и закупочной деятельности в Китае, говорится в сообщении германского концерна. Компания (проектное название - 100%TechCo) позволит упростить закупку материалов и... Компания (проектное название - 100%TechCo) позволит упростить закупку материалов и... читать дальше

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Производство угля в Китае в первом квартале выросло на 5,5% относительно того же периода прошлого года и достигло 1,15 млрд тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. При этом в марте в стране было добыто 417,22 млн тонн угля.... При этом в марте в стране было добыто 417,22 млн тонн угля.... читать дальше

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Евразийский банк развития (ЕАБР) перенес на неопределенный срок сбор заявок на 5-летние облигации серии 003Р-007 объемом 10 млрд рублей, дата книги будет определена позднее, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Первоначально книга заявок была запланирована... Первоначально книга заявок была запланирована... читать дальше

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Компания "СовЭкон" на фоне улучшения погодных условий повысила прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году до 86,8 млн тонн с 85,3 млн тонн, которые прогнозировались ранее, говорится в ее сообщении. Как отмечают эксперты, поскольку в критический период сезона погодные... Как отмечают эксперты, поскольку в критический период сезона погодные... читать дальше

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Мировой спрос на сталь в 2023 году увеличится на 2,3% и составит 1,822 млрд тонн (1,782 млрд тонн в 2022 году), прогнозирует Всемирная ассоциация стали (World Steel Association). В 2024 году, согласно ожиданиям WSA, спрос на сталь повысится на 1,7%, до 1,854 млрд... читать дальше

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Минфин предлагает повысить стоимость федеральных спецмарок (ФСМ) для маркирования алкогольной продукции на 8,5% - до 2 050 рублей с нынешних 1 890 рублей за 1 тыс. штук. Цены указаны без НДС. Проект соответствующего постановления правительства, вносящего поправки в... Проект соответствующего постановления правительства, вносящего поправки в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1018 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,6079 руб. Минимальный курс доллара США составил 81,25 руб., максимальный - 81,935 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 81,25 руб., максимальный - 81,935 руб. Была... читать дальше

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