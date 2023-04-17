Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 81,7097 руб.

Минимальный курс доллара США составил 81,1575 руб., максимальный - 82,3275 руб. Была заключена 8181 сделка. Объем торгов составил 33013,92 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 81,52 руб. за доллар США.

17 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1571 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,7097 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 45875,318 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 730,256 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5431 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,5986 руб. Минимальный курс евро составил 89,0225 руб., максимальный - 90,5225 руб. Было заключено 8554... Минимальный курс евро составил 89,0225 руб., максимальный - 90,5225 руб. Было заключено 8554... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 282 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8515 руб. Минимальный курс юаня составил 11,792 руб., максимальный - 11,953 руб. Была заключена 48721 сделка.... Минимальный курс юаня составил 11,792 руб., максимальный - 11,953 руб. Была заключена 48721 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 783 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,6262 руб. Минимальный курс доллара США составил 81,175 руб., максимальный - 82,2 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 81,175 руб., максимальный - 82,2 руб. Было заключено... читать дальше

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Власти ФРГ заявили Еврокомиссии (ЕК) о целесообразности ввести ограничения против российской гражданской ядерной энергетики в рамках 11-го пакета санкций в отношении РФ, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на заявление Минэкономики Германии. "Федеральное... "Федеральное... читать дальше

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Минцифры РФ предлагает отменить требования к размеру заработной платы для получения льготной ипотеки ИТ-специалистами в возрасте до 30 лет включительно. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов. Программа... Программа... читать дальше

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Российский рынок акций продолжил подъем в понедельник, при этом индекс МосБиржи обновил максимум за год на фоне смешанных сигналов с внешних торговых площадок. В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%,... В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%,... читать дальше

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Минфин обсуждает расширение периметра налога на добавленный доход (НДД) только в отношении сверхвязкой и вязкой нефти, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Он отметил, что запросов о расширении периметра НДД много, но "мы рассматриваем только по... Он отметил, что запросов о расширении периметра НДД много, но "мы рассматриваем только по... читать дальше

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Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) предупредило резидентов США о возможности попыток обхода price cap на российскую нефть при ее экспорте через нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан", а также восточные порты, в частности,... читать дальше

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Минфин готов для расчета налогов нефтяной отрасли России использовать внебиржевые котировки на нефть, которые регистрирует Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ), при условии, что из расчета индекса будут исключены сделки между взаимозависимыми или... читать дальше

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Yum! Brands, Inc. закрыла сделку по продаже KFC в России компании "Смарт Сервис Лтд", сообщила компания. В рамках сделки стороны договорились, что "Смарт Сервис" проведет ребрендинг сети, а KFC переименуется в "Ростик'с". В сообщении речь идет о более 100 ресторанах,... В рамках сделки стороны договорились, что "Смарт Сервис" проведет ребрендинг сети, а KFC переименуется в "Ростик'с". В сообщении речь идет о более 100 ресторанах,... читать дальше

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Цены на нефть продолжают снижаться вечером в понедельник. Трейдеры оценивают опубликованные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI) данные об объемах экспорта и добычи более чем в 60 странах и ожидают публикации статистики по динамике промпроизводства и ВВП... читать дальше

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Банк России в рамках работы экспериментального правового режима (ЭПР) не исключает допуск частных компаний на рынок обмена криптовалюты для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), но на первом этапе это должна быть компания с государственным участием, сказал... читать дальше

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Индия стала самой населенной страной в мире, обогнав Китай, пишет MarketWatch со ссылкой на собственный анализ прогнозов ООН. На 14 апреля население Индии составляло 1 млрд 425 млн 782,975 тыс. человек, отмечает издание. По данным независимой организации World... На 14 апреля население Индии составляло 1 млрд 425 млн 782,975 тыс. человек, отмечает издание. По данным независимой организации World... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1571 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,7097 руб. Минимальный курс доллара США составил 81,1575 руб., максимальный - 82,3275 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 81,1575 руб., максимальный - 82,3275 руб. Была... читать дальше

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Разовый сбор в бюджет может составить 1-3% рыночной капитализации российских компаний металлургического сектора. Аналитики телеграм-канала "Мои инвестиции" оценивают общую сумму поступлений в бюджет от публичных металлургических компаний в случае досрочной уплаты... Аналитики телеграм-канала "Мои инвестиции" оценивают общую сумму поступлений в бюджет от публичных металлургических компаний в случае досрочной уплаты... читать дальше

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