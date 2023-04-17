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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 81,7097 руб.
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17 апреля 2023 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 81,7097 руб.
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17 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1571 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,7097 руб. Минимальный курс доллара США составил 81,1575 руб., максимальный - 82,3275 руб. Была заключена 8181 сделка. Объем торгов составил 33013,92 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 81,52 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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