Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,9187 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,875 руб., максимальный - 11,952 руб. Было заключено 2245 сделок. Объем торгов составил 6820,61 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,875 руб. за юань.

17 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 430,99999999999994 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,9187 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 45875,318 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 730,256 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5431 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,5986 руб. Минимальный курс евро составил 89,0225 руб., максимальный - 90,5225 руб. Было заключено 8554... Минимальный курс евро составил 89,0225 руб., максимальный - 90,5225 руб. Было заключено 8554... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 282 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8515 руб. Минимальный курс юаня составил 11,792 руб., максимальный - 11,953 руб. Была заключена 48721 сделка.... Минимальный курс юаня составил 11,792 руб., максимальный - 11,953 руб. Была заключена 48721 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 783 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,6262 руб. Минимальный курс доллара США составил 81,175 руб., максимальный - 82,2 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 81,175 руб., максимальный - 82,2 руб. Было заключено... читать дальше

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Власти ФРГ заявили Еврокомиссии (ЕК) о целесообразности ввести ограничения против российской гражданской ядерной энергетики в рамках 11-го пакета санкций в отношении РФ, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на заявление Минэкономики Германии. "Федеральное... "Федеральное... читать дальше

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Минцифры РФ предлагает отменить требования к размеру заработной платы для получения льготной ипотеки ИТ-специалистами в возрасте до 30 лет включительно. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов. Программа... Программа... читать дальше

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Российский рынок акций продолжил подъем в понедельник, при этом индекс МосБиржи обновил максимум за год на фоне смешанных сигналов с внешних торговых площадок. В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%,... В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%,... читать дальше

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Минфин обсуждает расширение периметра налога на добавленный доход (НДД) только в отношении сверхвязкой и вязкой нефти, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Он отметил, что запросов о расширении периметра НДД много, но "мы рассматриваем только по... Он отметил, что запросов о расширении периметра НДД много, но "мы рассматриваем только по... читать дальше

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Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) предупредило резидентов США о возможности попыток обхода price cap на российскую нефть при ее экспорте через нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан", а также восточные порты, в частности,... читать дальше

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Минфин готов для расчета налогов нефтяной отрасли России использовать внебиржевые котировки на нефть, которые регистрирует Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ), при условии, что из расчета индекса будут исключены сделки между взаимозависимыми или... читать дальше

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Yum! Brands, Inc. закрыла сделку по продаже KFC в России компании "Смарт Сервис Лтд", сообщила компания. В рамках сделки стороны договорились, что "Смарт Сервис" проведет ребрендинг сети, а KFC переименуется в "Ростик'с". В сообщении речь идет о более 100 ресторанах,... В рамках сделки стороны договорились, что "Смарт Сервис" проведет ребрендинг сети, а KFC переименуется в "Ростик'с". В сообщении речь идет о более 100 ресторанах,... читать дальше

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Цены на нефть продолжают снижаться вечером в понедельник. Трейдеры оценивают опубликованные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI) данные об объемах экспорта и добычи более чем в 60 странах и ожидают публикации статистики по динамике промпроизводства и ВВП... читать дальше

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Банк России в рамках работы экспериментального правового режима (ЭПР) не исключает допуск частных компаний на рынок обмена криптовалюты для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), но на первом этапе это должна быть компания с государственным участием, сказал... читать дальше

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Индия стала самой населенной страной в мире, обогнав Китай, пишет MarketWatch со ссылкой на собственный анализ прогнозов ООН. На 14 апреля население Индии составляло 1 млрд 425 млн 782,975 тыс. человек, отмечает издание. По данным независимой организации World... На 14 апреля население Индии составляло 1 млрд 425 млн 782,975 тыс. человек, отмечает издание. По данным независимой организации World... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1571 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,7097 руб. Минимальный курс доллара США составил 81,1575 руб., максимальный - 82,3275 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 81,1575 руб., максимальный - 82,3275 руб. Была... читать дальше

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Разовый сбор в бюджет может составить 1-3% рыночной капитализации российских компаний металлургического сектора. Аналитики телеграм-канала "Мои инвестиции" оценивают общую сумму поступлений в бюджет от публичных металлургических компаний в случае досрочной уплаты... Аналитики телеграм-канала "Мои инвестиции" оценивают общую сумму поступлений в бюджет от публичных металлургических компаний в случае досрочной уплаты... читать дальше

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