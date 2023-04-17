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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,9187 руб.
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17 апреля 2023 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,9187 руб.
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17 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 430,99999999999994 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,9187 руб. Минимальный курс юаня составил 11,875 руб., максимальный - 11,952 руб. Было заключено 2245 сделок. Объем торгов составил 6820,61 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,875 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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