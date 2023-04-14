Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 81,5479 руб.

Минимальный курс доллара США составил 81,0325 руб., максимальный - 81,905 руб. Было заключено 19716 сделок. Объем торгов составил 74306,27 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 81,79 руб. за доллар США.

14 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1040 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,5479 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 45145,063 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 65,054 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1040 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,5479 руб. Минимальный курс доллара США составил 81,0325 руб., максимальный - 81,905 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 81,0325 руб., максимальный - 81,905 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 244 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8797 руб. Минимальный курс юаня составил 11,854 руб., максимальный - 11,9 руб. Было заключено 42148 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,854 руб., максимальный - 11,9 руб. Было заключено 42148 сделок.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 202 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1417 руб. Минимальный курс евро составил 89,91 руб., максимальный - 90,35 руб. Было заключено 7648 сделок.... Минимальный курс евро составил 89,91 руб., максимальный - 90,35 руб. Было заключено 7648 сделок.... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги ростом по индексу МосБиржи на фоне благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры. Индекс РТС не изменился. Индекс МосБиржи превысил 2550 пунктов во главе с бумагами "НОВАТЭКа" и выросших акций "Норникеля" на новостях о выкупе бумаг ГМК для... читать дальше

.

Цены на золото падают в пятницу на фоне укрепления доллара и могут прервать длившуюся шесть недель серию недельных подъемов, пишет MarketWatch. Котировки июньских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 19:17 по бакинскому времени упали на 2%, до $2013,5 за... Котировки июньских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 19:17 по бакинскому времени упали на 2%, до $2013,5 за... читать дальше

.

"Норникель" с 17 апреля прекратит публиковать информацию в соответствии c нормами и стандартами раскрытия Лондонской фондовой биржи (LSE) в связи с отказом провайдера услуг по публикации сотрудничать с компаниями из РФ, сообщила компания в пятницу. "Норникель" не нашел... "Норникель" не нашел... читать дальше

.

Минфин РФ скорректировал планы по распространению правила "второй лишний" на госзакупки ряда товаров, следует из выступления министра финансов Антона Силуанова в ходе коллегии Минфина. "Продолжим совершенствование контрактной системы - настроим механизмы импортозамещения в... читать дальше

.

Потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, в марте повысилось на 5,9% в годовом выражении и составило 736,9 млрд кВт.ч, сообщило Государственное управление по делам энергетики страны. При этом... При этом... читать дальше

.

Производство мяса индейки в РФ к 2030 году может увеличиться до 680-700 тыс. тонн, прогнозирует исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов. "По производству планируем, что к 2030 году выйдем на 680-700 тыс. тонн, и прирост... "По производству планируем, что к 2030 году выйдем на 680-700 тыс. тонн, и прирост... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1864 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,5526 руб. Минимальный курс доллара США составил 81,1425 руб., максимальный - 81,785 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 81,1425 руб., максимальный - 81,785 руб. Было... читать дальше

.

Американская Citigroup в первом квартале сократила размер риска на российские активы до $6,1 млрд с $7,5 млрд, говорится в презентации к отчетности группы. Из презентации следует, что больше половины российских активов группы ($3,6 млрд) приходится на наличные средства,... Из презентации следует, что больше половины российских активов группы ($3,6 млрд) приходится на наличные средства,... читать дальше

.

Индекс потребительского доверия в США в апреле повысился до 63,5 пункта с 62 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали изменения... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 17.04 по 23.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

.

Федеральной резервной системе (ФРС) США следует продолжать повышение процентных ставок, поскольку инфляция в стране все еще высока, полагает член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер. "Поскольку финансовые условия не стали существенно жестче, рынок труда... "Поскольку финансовые условия не стали существенно жестче, рынок труда... читать дальше

.

Американские фондовые индексы умеренно поднимаются в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают данные о розничных продажах в США и отчетность ведущих банков Уолл-стрит за первый квартал. Розничные продажи в США в марте упали на 1% относительно предыдущего месяца,... Розничные продажи в США в марте упали на 1% относительно предыдущего месяца,... читать дальше

.