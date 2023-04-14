14 апреля 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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14 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Март 2023
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Март 2023
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Март 2023
|16:15
|Промышленное производство в США
|Март 2023
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Апрель 2023
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Февраль 2023
Это автоматическое сообщение.
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14 апреля 2023 года 13:43
ГК "Росатом" в 2022 г. увеличила зарубежную выручку на 20%, до $11 млрд, сообщил в ходе конференции руководителей госкорпорации первый замглавы "Росатома" Кирилл Комаров, слова которого приводит корпоративное издание "Страна Росатом".
"Мы продолжили выполнять все... читать дальше
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14 апреля 2023 года 13:32
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в марте 2023 года снизился на 3,4% по отношению к февралю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.
При этом индекс реального эффективного курса... читать дальше
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14 апреля 2023 года 13:23
Россия требует разблокировки своих активов, замороженных коллективным Западом, считает, что любая попытка легитимизировать такие действия будет обречена на неудачу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас становится очевидным, что уложить,... читать дальше
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14 апреля 2023 года 13:15
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,65 пункта (0,143%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2540,63 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2547,64... читать дальше
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14 апреля 2023 года 13:15
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в пятницу вслед за подъемом Уолл-стрит благодаря усиливающимся ожиданиям, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) близится к концу.
Статданные, показавшие замедление... читать дальше
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14 апреля 2023 года 13:05
Минимальное значение за неделю (с 7 апреля по 14 апреля) - 82,7423 руб. за доллар, максимальное значение - 84,5457 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 1,60 руб.
Это автоматическое сообщение.
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14 апреля 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,72/82,74 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 29 коп., Cредний курс продажи упал...
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14 апреля 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 86,97/92,16 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 36 коп., Cредний курс продажи упал на...
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14 апреля 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,65/82 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 65 коп., средний...
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14 апреля 2023 года 12:59
Калининградский "Автотор", ранее приступивший к промсборке автомобилей двух китайских брендов Kaiyi и BAIC, начал производство машин третьего бренда из КНР - SWM китайской группы Shineray.
Церемония запуска производства состоялась на предприятии в пятницу. На конвейере... читать дальше
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14 апреля 2023 года 12:52
Потребление мяса в РФ в 2023 году может превысить 80 кг на человека, прогнозирует руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. В 2022 году этот показатель составил 79 кг.
"По динамике потребления мяса в течение почти 10 лет мы ставим... читать дальше
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14 апреля 2023 года 12:40
Европейские фондовые индексы повышаются сегодня благодаря растущим ожиданиям скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками.
"Аппетит к риску вернулся на рынки в последние 24 часа благодаря статданным из США,... читать дальше
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14 апреля 2023 года 12:36
АО "Донской ломбард" (Ростов-на-Дону) выкупило в рамках оферты 6 тыс. 170 облигаций серии 001Р по непогашенной номинальной стоиости (на текущий момент 416,9 рублей), говорится в сообщении компании.
Агентом по приобретению выступила - ИК "Иволга капитал".
Компания... читать дальше
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14 апреля 2023 года 12:31
Рост экономики Азербайджана в январе-марте 2023 года составил 0,4%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике. Номинальный объем ВВП Азербайджана в 1-м квартале был равен 30 млрд 310,6 млн манатов.
ВВП в ненефтегазовом секторе вырос на 4,9%,... читать дальше
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14 апреля 2023 года 12:22
Страны ОПЕК+ в марте добывали 37,94 млн б/с нефти, в то время как по условиям соглашения могли извлекать 40,1 млн б/с, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).
Таким образом, отставание от плана по итогам прошедшего месяца составило 2,16 млн... читать дальше
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14 апреля 2023 года 12:15
Добыча нефти в России по итогам 2023 года составит 10,56 млн б/с, прогнозируют аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) в новом ежемесячном отчете.
Месяцем ранее эксперты ожидали, что нефтепроизводство в РФ по итогам текущего года составит 10,35 млн б/с.... читать дальше
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