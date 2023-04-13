Учетные цены Банка России на драгметаллы с 14 апреля

13 апреля. FINMARKET.RU -РФ с 14 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5273,4 (-12,45) руб./грамм; на серебро - 66,03 (-0,1) руб./грамм; на платину - 2678,45 (+36,45) руб./грамм; на палладий - 3812,86 (+33,29) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 45080,008 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 46,729 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 614 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8553 руб. Минимальный курс юаня составил 11,813 руб., максимальный - 11,91 руб. Было заключено 44785 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,813 руб., максимальный - 11,91 руб. Было заключено 44785 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4721 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,6519 руб. Минимальный курс доллара США составил 81,2525 руб., максимальный - 82,1075 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 81,2525 руб., максимальный - 82,1075 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2485 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1215 руб. Минимальный курс евро составил 89,775 руб., максимальный - 90,475 руб. Было заключено 11164... Минимальный курс евро составил 89,775 руб., максимальный - 90,475 руб. Было заключено 11164... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги на позитиве, завершил четверг в зеленой зоне. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,23% и составил 2544,28 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,23% и составил 2544,28 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,77% - до 982,94 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,77% - до 982,94 пункта. Европейские рынки акций,... Европейские рынки акций,... читать дальше

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Количество зарегистрированных безработных в России на сегодняшний день составляет 532 тыс. человек, что почти на 33 тыс. меньше, чем на начало года, сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка... читать дальше

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Россия полностью обеспечена сахаром собственного производства, что может защитить внутренний рынок от колебания мировых цен, считают эксперты. Как сообщает отраслевое объединение Союзроссахар, с начала апреля мировые цены на сахар-сырец повысились на 9% - до $537 за... Как сообщает отраслевое объединение Союзроссахар, с начала апреля мировые цены на сахар-сырец повысились на 9% - до $537 за... читать дальше

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Перечень товаров, в отношении которых планируется введение национальных ценовых индексов, может быть расширен за счет продукции животноводства - мяса крупного рогатого скота и домашней птицы, а также за счет маргарина. С соответствующим предложением выступило Минэкономразвития... читать дальше

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"НОВАТЭК" обратился к премьеру РФ Михаилу Мишустину с просьбой создать стимулы для освоения трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) газа. Глава правительства считает, что вопрос нужно обсуждать с учетом прогнозов спроса на газ и доступности технологий разработки. В ходе визита... В ходе визита... читать дальше

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Американская Apple Inc. планирует использовать только переработанный кобальт во всех аккумуляторах собственной разработки к 2025 году, говорится в сообщении компании. Кроме того, во всех разработанных Apple печатных платах будет делаться покрытие из переработанного... Кроме того, во всех разработанных Apple печатных платах будет делаться покрытие из переработанного... читать дальше

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Индия в марте 2023 года импортировала золото на $3,301 млрд, следует из материалов министерства торговли и промышленности страны. Это втрое больше, чем в марте прошлого года, и на 25% больше, чем в феврале текущего года и в среднем в месяц в "доковидные"... Это втрое больше, чем в марте прошлого года, и на 25% больше, чем в феврале текущего года и в среднем в месяц в "доковидные"... читать дальше

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Менеджмент Альфа-банка рассматривает разные варианты "переезда" схемы владения, рассчитывает реализовать одну из них сентябрю, заявил "Интерфаксу" председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев. В начале марта стало известно, что Михаил Фридман и Петр Авен... В начале марта стало известно, что Михаил Фридман и Петр Авен... читать дальше

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Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО "Южуралзолото" серии 001Р-03 объемом не менее 5 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3961,9999999999995 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,739 руб. Минимальный курс доллара США составил 81,2375 руб., максимальный - 82,105... Минимальный курс доллара США составил 81,2375 руб., максимальный - 82,105... читать дальше

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Barrick Gold в 1-м квартале 2023 года, по предварительным данным, произвел 952 тыс. унций золота, сообщила компания. Это на 4% меньше, чем в 1-м квартале прошлого года. Продажи снизились также на 4% - до 954 тыс. унций. Продажи снизились также на 4% - до 954 тыс. унций. Выпуск меди упал на 13% - до 88 млн... Выпуск меди упал на 13% - до 88 млн... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в ходе торгов в четверг после публикации статданных, показавших замедление темпов роста цен производителей в США и более существенное, чем ожидалось, увеличение числа заявок на пособие по безработице. Индекс Dow Jones Industrial... Индекс Dow Jones Industrial... читать дальше

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